Auch beim 34. Brahms-Festival der MHL stellen sich die Studierenden wieder in einem eigenen Konzertabend vor. Diesmal steht die konzertante Performance „One-Eyed-Starfish“ in der Kunsttankstelle am Freitag, 8. April um 19.30 Uhr auf dem Programm. Drei Studierende stellen unter den anonymen Bezeichnungen „Red“ (Violine), „Green“ (Drumset) und „Purple“ (E-Bass und Elektronik) ihr kollektives Projekt vor.

Aus komponiertem Material, Improvisation und gesprochenem Text präsentieren sie eine Geschichte, in deren Mittelpunkt der „One-Eyed- Starfish“, ein einäugiger Seestern, steht – eine imaginäre, spirituelle Kraft, die schöpferische Prozesse anstößt und ausführt. Seine Inspiration bezieht das Ensemble aus Prog, Punk und zeitgenössischer Musik und kombiniert sie zu einer kraftvollen und gleichzeitig feinen Klangwelt voll Geheimnis und Überraschung.

One-Eyed-Starfish

Der einäugige Seestern existiert dabei als eine amoralische, unbewusste Präsenz außerhalb von Zeit und Raum. Ohne Bewusstsein für die eigenen Handlungen geschieht die Schöpfung ohne Zweck. Doch wie entstehen Strukturen und wie stabilisieren sie sich? Und wie kann Freiheit in der heutigen Zeit begriffen werden? Mit „One-Eyed-Starfish“ laden die Studierenden ein, Antworten auf diese Fragen zu suchen und die Schöpfung als einen fortlaufenden, instabilen Prozess zu erleben und zu hinterfragen. Der Eintritt ist frei.

Die am gleichen Abend angekündigten »„Colab I“« und „Colab II“- Performances müssen leider entfallen.