Die Musikhochschule Lübeck (MHL) feiert vom 2. bis zum 10. Mai 2026 das 34. Brahms-Festival Lübeck unter dem Motto „Freiheit!“. Ein Wandelkonzert der leisen Töne verspricht „Das Wispern der Freiheit“ (Do, 7. Mai, 17 Uhr) im Heiligen-Geist-Hospital: MHL-Studierende aus dem „Instant Composing Ensemble“ der MHL verwandeln unter Leitung von Professorin Corinna Eikmeier die historischen Kabäuschen in winzige Konzertorte.

Die Kabäuschen im Heiligen-Geist-Hospital„Der Prozess der Performance geschieht vor den Augen und Ohren des Publikums. Damit setzt jede Improvisationsperformance Qualitäten in die Welt, die aktuelle Herausforderungen der Gesellschaft und Politik adressieren“, sagt Eikmeier zur Improvisation.

Mit verschiedensten Instrumenten, wie unter anderem Harfe, Cello, Klarinette, Oboe und Schlagzeug werden die Musikerinnen und Musiker in den intimen Räumen der Kabäuschen Klänge am Rande der Hörbarkeit erzeugen und dabei Musik aus dem Augenblick erschaffen – an einem historischen Ort, an dem es musikalische Klänge in dieser Form noch nicht gab.

Das Konzert ist fast ausgebucht, Anmeldungen sind wegen begrenzter Platzzahl über die Website der MHL www.mh-luebeck.de erforderlich. Der Eintritt ist frei.