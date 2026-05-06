Im Rahmen des Brahms-Festivals lädt die Musikhochschule Lübeck (MHL) noch bis zum Samstag, 9. Mai erneut zu den beliebten moderierten „Lunchtime Concerts“ ein. Dabei kehren die Konzerte an ihren angestammten Ort in das frisch renovierte Museum Behnhaus Drägerhaus zurück. Jeweils um 12.30 Uhr präsentieren fünf junge Ensembles der MHL ausgewählte Werke aus Ludwig van Beethovens umfangreichem Quartett-Schaffen.

Die mittägliche Reihe „Lunchtime Concert“ (Di, 5. Mai bis Sa, 9. Mai) ist zurück im Museum Behnhaus Drägerhaus mit der beliebten Verbindung aus Hörerlebnis und musikwissenschaftlicher Moderation: Nach einem einführenden Vortrag mit Hörbespielen von MHL- Dozierenden aus Musikwissenschaft und Musiktheorie, stellen fünf junge MHL-Kammermusikensembles Beethovens Streichquartette aus seiner späten Schaffensphase vor.

Mit ihnen ließ der Komponist musikalische Konventionen seiner Zeit radikal hinter sich und brach in die kompositorische Freiheit auf. „In seinen späten Quartetten löst Beethoven sich von Konventionen und Erwartungen und folgt kompromisslos seiner eigenen inneren Stimme“, sagt Heime Müller, Projektleiter und MHL-Professor für Violine und Kammermusik. „Die späten Streichquartette sind ein Manifest geistiger Freiheit: der Mut eines Künstlers, trotz Krankheit, Taubheit und Isolation weiterzudenken – und Musik zu schreiben, die ihrer Zeit weit voraus ist“, so Heime Müller, der das Auftaktkonzert am Dienstag, 5. Mai moderierte.

Museum Behnhaus Drägerhaus

Das Triton Quartett präsentiert dann das siebensätzige Streichquartett cis-Moll op. 131, das Beethoven selbst zu seinen bedeutendsten Werken zählte. An weiteren Tagen sind das Larus Quartett, das Absalon Quartett, das Simma Quartett und das Quartett Hana zu hören. Es moderieren Prof. Dr. Christiane Tewinkel, Dr. Teresa Cäcilia Ramming, Prof. Dr. Oliver Korte und Prof. Sascha Lino Lemke.

Die „Lunchtime Concerts“ bieten die seltene Gelegenheit, zentrale Werke aus Beethovens Spätwerk in konzentrierter Form zu erleben. Ein Besuch der Konzerte im Museum Behnhaus Drägerhaus lohnt sich, idealerweise nicht nur für ein einzelnes Konzert, sondern für die gesamte Reihe.

Der Eintritt beträgt 11 Euro, ermäßigt 8 Euro. Weitere Veranstaltungen und Informationen zum Brahmsfestival sind zu finden unter: www.mh-luebeck.de.