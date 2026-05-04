Auch beim 34. Brahms-Festival lädt die Musikhochschule Lübeck (MHL) wieder zu ihrer beliebten Reihe der Nachmittagskonzerte in die Villa Brahms ein. Am Montag, 4. Mai, Mittwoch, 6. Mai und Freitag, 8. Mai präsentieren 22 internationale Studierende der MHL jeweils ab 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm, das sich dem diesjährigen Festivalmotto »Freiheit!« widmet. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Johannes Brahms, Albert Dietrich, Robert Schumann, Joseph Joachim und Gustav Mahler.

Den Auftakt bildet am Montag, 4. Mai das von Prof. Dr. Christiane Tewinkel moderierte Programm »Er war schon längst daran gewöhnt, keinen eigenen Willen zu haben«, eine Kombination aus Lesung und Konzert. Im Zentrum stehen Auszüge aus Lew Tolstois Erzählung »Herr und Knecht«, in der sich der reiche Kaufmann Brechunow und sein Knecht Nikita während eines Schneesturms in einer existenziellen Ausnahmesituation wiederfinden. Dabei geraten soziale Hierarchien ins Wanken und Fragen nach Macht, Unterordnung, Freiheit und Verantwortung rücken in den Fokus. Ergänzt wird die Lesung durch Johannes Brahms’ erste Sonate für Klarinette und Klavier f-Moll op.120, interpretiert von Xinyu Liao (Klarinette) und Dawei Chen (Klavier).

Prof. Dr. Christiane Tewinkel (Moderation am 4. Mai), Foto: (c) Heidi Scherm

Unter dem Titel »Frei aber einsam« steht das Konzert am Mittwoch, 6. Mai, das von Dr. Teresa Cäcilia Ramming moderiert wird. Im Mittelpunkt steht die sogenannte F.A.E.-Sonate, eine Gemeinschaftskomposition von Albert Dietrich, Robert Schumann und Johannes Brahms, die 1853 als musikalische Überraschung für den Geiger Joseph Joachim entstand. Dessen Lebensmotto »frei aber einsam« bildet mit den Tonbuchstaben F–A–E die motivische Grundlage des Werkes. Das Konzert beleuchtet zudem die enge künstlerische und persönliche Verbindung zwischen Brahms und Joachim, der entscheidend zu Brahms’ früher Karriere beitrug. Ergänzt wird das Programm durch Joachims »Drei Stücke op. 5« sowie die »Variationen über ein eigenes Thema op. 10«. Ausführende sind Johanna Schubert und Aoi Sato (Violine), Hannah Teufel (Viola) sowie Yoichiro Chiba und Zuyue Yang (Klavier).

Hannah Teufel (6. Mai 'Frei aber einsam'), Foto: (c) MHLDas Konzert am Freitag, 8. Mai, trägt den Titel »Aus des Knaben Wunderhorn« und widmet sich dem Volks- und Kunstlied, moderiert von Prof. Dr. Oliver Korte. Ausgangspunkt ist die berühmte Sammlung »Des Knaben Wunderhorn«, die zwischen 1806 und 1809 von Achim von Arnim und Clemens Brentano herausgegeben wurde und zahlreiche Komponisten zu Werken anregte − so wie Gustav Mahler, aus dessen Vertonungen MHL-Gesangsstudierende Ausschnitte präsentieren. Weiterhin stehen unter anderem Lieder und Duette sowie Klavierstücke von Johannes Brahms’ auf dem Programm. Es singen Studierende verschiedener MHL-Gesangsklassen: Caspar Dieler, Nayeon Kim, Yeseul Kwon, Annika Mayer, Monica Mhangwana, Christian Nungesser, Lauren Pharaoh, Kazushi Yamada und Kaiwen Zhao.

Karten sind für 11 Euro bzw. 8 Euro an allen Lübeck-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Bereits jeweils ab 16 Uhr lädt der Wintergarten der historischen Villa bei Kaffee und Kuchen zur Einstimmung auf den Konzertnachmittag ein. Eintrittskarten sind zum Preis von 8 Euro und 11 Euro (einzelnes Konzert) bzw. 30 Euro und 20 Euro (Abo-Preis für alle 3 Villakonzerte) an allen Vorverkaufsstellen des Lübeck Ticket sowie online unter www.luebeck-ticket.de erhältlich. Restkarten können eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn in der Villa Brahms (Jerusalemsberg 4, 23568 Lübeck) erworben werden.

Weitere Infos zum Brahms-Festival auf www.mh-luebeck.de