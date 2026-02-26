Wenn Musik aus dem Augenblick entsteht, sind einzigartige Klangerlebnisse zu erwarten: Vom 2. bis zum 7. März 2026 wird die Musikhochschule Lübeck (MHL) zum Treffpunkt der europäischen Improvisationsszene. Das Netzwerk Metric, ein Zusammenschluss von 20 Musikhochschulen aus ganz Europa, richtet seine Jahrestagung erstmals in Lübeck aus. Rund 70 Musikerinnen, Musiker und Lehrende reisen an und verwandeln die MHL in einen Ort der Improvisation. Tägliche Konzerte gewähren dem Lübecker Publikum Einblicke in diese Kunst.

Jährlich treffen sich die Mitgliedshochschulen im internationalen Netzwerk von Metric, das für „Modernizing European Higher Music Education through Improvisation“ steht, um in Workshops, Listening Sessions, Diskussionsrunden und Konzerten die Lehre, Aufführung und Forschung im Bereich der Improvisation zu fördern und weiterzuentwickeln. Was klingt wie eine bildungspolitische Formel, steht vor allem für eine künstlerische Haltung: Improvisation als Denk- und Lebensform: „Wer improvisiert, hört anders zu. Reagiert. Gibt Kontrolle ab und übernimmt Verantwortung zugleich“, erläutert Prof. Corinna Eikmeier, die das Lübecker Treffen zusammen mit Prof. Nicola Leonard Hein leitet.

Netzwerk Metric, Foto: (c) Metric

Das gemeinsame Interesse der 70 Teilnehmenden gilt keiner Partitur und keinem fertigen Werk, sondern dem offenen Prozess: Musik als Begegnung, als Risiko, als musikalischer Dialog aus dem Augenblick. Dabei entstehen immer wieder neu zusammengesetzte Ensembles, die – vom Solo über kleine Gruppen bis hin zur Orchesterimprovisation – verschiedene Methoden der Improvisation erproben. Von Streichern und Bläsern über Percussion bis hin zur Elektronik ist dabei eine große Instrumentenvielfalt zu erleben.

Konzerte

Abends öffnet sich dieser Prozess für das Lübecker Publikum: In Konzerten im Großen Saal und im Kammermusiksaal der MHL, im Versuchshaus Lübeck und im CVJM Lübeck wird hörbar, was tagsüber erarbeitet wurde. Sieben Konzerte bieten spannende Einblicke: am Montag, 2. März um 19.30 Uhr (Teacher‘s Concert), am Dienstag, 3. März um 19 Uhr (Student‘s Concert), am Mittwoch, 4. März um 19.30 Uhr (Student‘s Concert), am Freitag, 6. März um 19 Uhr (Abschlusskonzert aller Teilnehmenden) und am Samstag, 7. März um 19.30 Uhr (Teacher‘s Concert) zusammen mit musikalischen Gästen aus der Region. Auch die im Versuchshaus bereits etablierte „Open Stage“ am Dienstag, 3. März um 21 Uhr, die das Lübecker Publikum zum Mitmachen auffordert sowie das Konzert „Meeting of sounds“ am Donnerstag, 5. März um 21 Uhr im CVJM sind Teil des abwechslungsreichen Angebots für die Öffentlichkeit.

Improvisationskonzert, Foto: (c) Maarit Kytoharju for METRIC

Improvisation mit Perspektive

Seit 2024 ist die MHL Mitglied im Metric-Netzwerk. Für Lübecker Studierende eröffnen sich dadurch neue internationale Perspektiven. Improvisation ist an der MHL bereits fest im Lehrplan verankert und wird durch Workshops, regelmäßige Open Stages sowie die Werkstatt für aktuelle Musik WAM! ergänzt. Neu hinzugekommen ist die einjährige Weiterbildung „Improvisationspädagogik“, die im Wintersemester erfolgreich gestartet ist.

Wenn Lübeck Anfang März zur Bühne für musikalische Spontaneität wird, zeigt sich: Improvisation ist keine Randerscheinung – sondern eine lebendige, zeitgenössische Kunstform voller Überraschungen. Alle Konzerte sind bei freiem Eintritt zu erleben. Veranstaltungsorte sind der Große Saal und der Kammermusiksaal der MHL (Eingang Obertrave), das Versuchshaus Lübeck (Breite Straße 11) sowie der CVJM Lübeck (Große Petersgrube 11).