Vom 20. bis zum 25. Januar 2026 verwandelt sich die Musikhochschule Lübeck (MHL) erneut in ein lebendiges Labor für zeitgenössische Klangkunst: In der „Werkstatt Aktuelle Musik“ WAM! lädt die MHL zu einer Woche voller musikalischer Experimente, Uraufführungen und Begegnungen ein.

Studierende, Dozierende und internationale Gäste präsentieren ein vielseitiges Programm, das von improvisierter Musik über elektronische Klangwelten bis hin zu räumlichen Klanginstallationen reicht und aktuelle ästhetische und technologische Entwicklungen in der zeitgenössischen Klang- und Medienkunst erfahrbar macht. Dabei sind Studierende und Dozierende verschiedener Instrumental- und Kompositionsklassen in den Konzertsälen der MHL, im Versuchshaus und im Europäischen Hansemuseum zu erleben. Die acht Konzerte im Rahmen von WAM! lassen einen lebendigen Querschnitt durch experimentelle Klangpraxis und kreative Musikkonzepte erleben und fordern das Publikum heraus, Hören als multidimensionales Erlebnis neu zu verstehen.

Die acht Konzerte:

WAM! Open Stage

Mit einer Open Stage am Dienstag, 20. Januar um 19.30 Uhr startet WAM! im Versuchshaus gleich mit dem größten aller musikalischen Experimente: einer Einladung zum Improvisieren mit Unbekannten. An der Improvisation interessierte Menschen treffen sich dabei und kreieren gemeinsam neue Musik aus dem Augenblick. Zum Mitmachen oder einfach nur Zuhören, eigene Instrumente sind mitzubringen.

WAM! Spatial Sound Beams

Prof. Nicola Hein, Foto: (c) Manuel MietheIm Beichthaus des Europäischen Hansemuseums entfaltet sich unter dem Motto „Spatial Sound Beams“ am Mittwoch, 21. Januar um 19.30 Uhr ein einzigartiger Klangraum: Studierende der Klasse Sound Art von Prof. Nicola Leonard Hein komponieren für den IKO-Lautsprecher, ein ikosaederförmiges Soundsystem, das Schallstrahlen gezielt durch den Raum lenkt. Über Reflexionen an Wänden, Boden und Decke entsteht ein immersives Klangerlebnis, das den Zuhörer mitten ins Geschehen zieht – eine faszinierende Verbindung von Machine Learning, Live-Coding, analogen Synthesizern und Field Recordings, das ganz neue Hörerlebnisse vermittelt.



WAM! Klangspuren und Rituale

„Klangspuren und Rituale“ erkunden am Donnerstag, 22. Januar um 19.30 Uhr das MHL-Ensemble für Neue Musik und das Instant Composing Ensemble (ICE) im Großen Saal der MHL. Unter Leitung von Peter Veale stehen verschiedene zeitgenössische Werke auf dem Programm: George Crumbs „Mundus canis“ („A Dog’s World“) ist eine humorvolle, aber auch tiefgründige Hommage an die Welt der Hunde. In Toshio Hosokawas „Arc Song“ verbinden sich japanische und westliche Traditionen zu lebendigen Klangfarben und virtuosen Spieltechniken. Rebecca Saunders lotet mit ihrem Sück „A visible trace“ für elf Solisten die Grenzen zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem aus und Toru Takemitsus „Toward the Sea“ ist eine meditative Hommage an das Meer, inspiriert von Herman Melvilles „Moby Dick“. Mark Applebaums „Straitjacket“ überrascht mit unkonventionellen Klangquellen und choreografierten Bewegungen. Das Instant Composing Ensemble unter der Leitung von Peter Veale, Prof. Corinna Eikmeier und Prof. Nicola Leonard Hein präsentiert mit Werken von Pauline Oliveros eine Arbeit, die das Zuhören selbst zu einem künstlerischen Akt werden lässt.

WAM! Metamorphosen – Musik im Werden

„Metamorphosen – Musik im Werden“ heißt es bei WAM! am Freitag, 23. Januar um 17.30 Uhr im Großen Saal der MHL. Unter Leitung von Peter Veale erforschen Studierende der Kompositionsklasse Prof. Milica Djordjević die Metamorphose verschiedener Materialien auf je eigene Weise: von Ehrfurcht der ersten Begegnung mit einem Instrument über die musikalische Auseinandersetzung mit Gegenwartsmalerei bis hin zur Begegnung mit der Mythologie – sieben Studierende der internationalen Komponistenklasse stellen ihre aktuellen Werke für verschiedene Besetzungen vor. Vom Solo für Gitarre und Orgel über Trios bis hin zum Quintett mit Bläsern, Streichern und Schlagwerk darf man auf ihre neuen Werke gespannt sein, die traditionelle Techniken nutzen und neue Techniken erfinden.



WAM! Sound Arts & Creative Music Technology

Spannende Einblicke in den neuen Studiengang „Sound Arts & Creative Music Technology“ geben zwölf Studierende aus der Klasse von Prof. Nicola Leonard Hein am Freitag, 23. Januar um 20 Uhr im Großen Saal der MHL mit Beiträgen an der Schnittstelle von Musik, Technologie und audiovisueller Performance. Machine Learning, Virtual Reality, Motion Capturing, Live-Elektronik, analoge Synthesizer und die ungewöhnlichen Klänge des Instrument Builders Ensembles schaffen neue Klang-Raum-Beziehungen. Goeun Kim, die mit dem dritten Preis beim Possehl-Wettbewerb „Open Space“ ausgezeichnet wurde, zeigt ihre Soloperformance mit Live-Elektronik „Approaching “ und bei den Stücken „Snarefication“ und „Death Drive“ trifft Perkussion auf Elektronik.



WAM! Utopische Folklore

Unter dem Motto „Utopische Folklore“ trifft am Samstag, 24. Januar um 19.30 Uhr im Kammermusiksaal der MHL „Klangrauschen“ auf WAM! und stellt Kollektivimprovisationen und Stücke vor, darunter auch einige Uraufführungen. Das Ensemble mit Sonja Horlacher (Flöte), Flavio Virzi (Gitarre) und Ninon Gloger (Klavier) erkundet gemeinsam mit Studierenden und Dozierenden der MHL die Idee einer „utopischen Folklore“ – ein fragiles, aber notwendiges Experiment des gemeinsamen Daseins, in dem sich individuelle Stimmen im kollektiven Atem verlieren und vervielfachen. Im ersten Teil des Konzerts musiziert zudem die Gitarrenklasse von Prof. Otto Tolonen gemeinsam mit Flavio Virzí.

Jana De Troyer, Foto: (c) Jana De Troyer

WAM! Sunday Lounge

In der Sunday Lounge im Konzertfoyer am Sonntag, 25. Januar um 17.30 Uhr präsentieren zwölf Studierende verschiedener Studiengänge, die sich im Wintersemester im Ableton Live Seminar der Komponistin und Saxophonistin Jana de Troyer mit „Ambient Music“ beschäftigt haben, ihre Werke − darunter viele Uraufführungen. Das Publikum ist eingeladen, bei einem Getränk entspannt im Foyer Platz zu nehmen und die verschiedenen Klangstimmungen dieses gut einstündigen Konzertes auf sich wirken zu lassen.

WAM! Hit & Move

„Hit & Move“ heißt es zum Abschluss der Werkstatt aktuelle Musik am Sonntag, 25. Januar um 19.30 Uhr im Großen Saal der MHL. Dann präsentiert der Schlagzeuger Grigorij Osipov Rebecca Saunders „Dust“ und Studierende der Elementaren Musikpädagogik bei Prof. Marno Schulze zeigen ihre multimediale Abschlussperformance: „Und sie tanzt ... im Schatten der verlorenen Seelen...im Garten der Ignoranz“ von Yun Lin und Saeed Saffari.

WAM! ist nicht nur ein Festival, sondern eine Einladung, Musik als lebendigen Prozess zu erleben, als Werkstatt, als Experiment, als Begegnung.

Wann? 20. bis 25. Januar 2026

Wo? Musikhochschule Lübeck, Europäisches Hansemuseum, Versuchshaus

Eintritt: Frei

Mehr Infos: www.mh-luebeck.de