Zu einem musikalischen Höhepunkt lädt die Musikhochschule Lübeck (MHL) am Samstag, 17. Januar, ein: Unter Leitung des weltbekannten Barockspezialisten Ton Koopman präsentieren Gesangsstudierende und das MHL-Ensemble für Alte Musik ab 19.30 Uhr im Großen Saal unter dem Motto „Geschwinde, geschwinde, ihr wirbelnden Winde“ barocke Klangpracht mit Werken von Dieterich Buxtehude und Johann Sebastian Bach.

Das Konzert steht unter dem Motto „Geschwinde, geschwinde, ihr wirbelnden Winde“ – ein Titel, der direkt auf die glanzvolle, gleichnamige Kantate Bachs verweist. Darin vertont Bach den musikalischen Wettstreit zwischen den antiken Göttern Pan und Apollon. Dieses mit Chor, Solisten, Pauken, Trompeten, Oboen, Flöten und Streichorchester üppig besetzte Werk entstand 1729 für Bachs Leipziger Collegium musicum. Daneben erklingt die erste Orchestersuite in C-Dur (BWV 1066), die Bach während seiner Köthener Zeit schuf und die mit einer festlichen Ouvertüre und abwechslungsreichen Tanzsätzen begeistert. Weiterer Höhepunkt ist die Kantate „Schwinget euch himmelan, Herzen und Sinnen“ (BuxWV 96) von Dieterich Buxtehude, dem berühmten Lübecker Marienorganisten und Kantor. Diese „Lübeck-Kantate“, für drei Violinen und fünfstimmigen Chor komponiert, bittet um Segen für die Hansestadt. Der junge Bach pilgerte 1705 eigens nach Lübeck, um bei dem damals europaweit gefeierten Buxtehude zu lernen – eine Reise, die er mit einem legendären Fußmarsch von Arnstadt aus antrat.

MHL-Ensemble Alte Musik, Foto: (c) Fabian Helmich

Der niederländische Cembalist, Organist und Dirigent Ton Koopman zählt zu den führenden Interpreten historischer Aufführungspraxis. Als Gründer des Amsterdam Baroque Orchestra & Choir und Vorsitzender der Internationalen Buxtehude-Gesellschaft mit Sitz in Lübeck ist er der Hansestadt eng verbunden. Koopman hat Buxtehudes Gesamtwerk auf historischen Instrumenten eingespielt und wurde 2012 mit dem Buxtehude-Preis der Hansestadt ausgezeichnet. Nun kommt er erneut an die MHL, um die historische Aufführungspraxis mit den MHL-Studierenden zu vertiefen.

Wer sich für die farbenreiche Klangwelt des Barock begeistert, wird bei diesem Konzert voll auf seine Kosten kommen. Karten sind für 14 Euro und 19 Euro (ermäßigt 8 Euro und 12 Euro) online und an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen unter www.mh-luebeck.de.



