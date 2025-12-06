Der Hochschulchor der Musikhochschule Lübeck (MHL) präsentiert am Mittwoch, 10. Dezember um 17 Uhr in St. Jakobi Bernsteins Chichester Psalms und Corellis berühmtes Weihnachtskonzert für Streichorchester. Im Rahmen seiner Prüfung zum A-Kirchenmusiker ist der MHL-Student Christoph Blamberg dabei als Dirigent zu erleben.

Eine spannende Kombination alter Musik mit einem imposanten Chorwerk des 20. Jahrhunderts ist beim Examenskonzert von Christoph Blamberg zu hören, der im Master of Music an der MHL studiert. Der 25jährige Kirchenmusik-Student aus den Klassen von Prof. Johannes Knecht und Frank Maximilian Hube bestreitet mit dem Dirigat seinen Masterabschluss in den Fächern Chor- und Orchesterleitung und leitet dabei rund 60 junge Musikerinnen und Musiker im MHL-Chor und im MHL-Streicherensemble.

MHL-Chor, Foto: (c) Marcus Kaben

Auf dem Programm steht das Concerto grosso g-Moll, das „Weihnachtskonzert“ von Arcangelo Corelli. Der italienische Meister schuf mit dem Werk für Streichensemble eines der berühmtesten Stücke der Barockmusik, das sich in der Weihnachtszeit großer Beliebtheit erfreut. Die sieben abwechslungsreichen Sätze schließen mit einer weihnachtlichen Pastorale, die in Zwölfviertel-Takt und strahlendem G-Dur den wiegenden Charakter einer Hirtenweise aufnimmt. Es musiziert ein Ensemble aus Studierenden der MHL-Streicherklassen.

Der MHL-Chor, die Solisten Lauren Pharao (Sopran), Karin Lorenz (Alt und Knabensolo), Antonio Krisanto (Tenor) und Martin Schulz (Bass) sowie ein Ensemble aus MHL-Studierenden führen weiterhin die Chichester Psalms des US-amerikanischen Komponisten Leonard Bernstein in der reduzierten Fassung für Orgel, Harfe und Percussion auf. Die etwa 50 Sängerinnen und Sänger entfalten zusammen mit der Orgel einen geradezu sinfonischen Klang, der durch Harfe und Schlagzeug ergänzt wird.

MHL-Kammerorchester, Foto: (c) Fabian Helmich

Der US-amerikanische Dirigent und Komponist schrieb das Werk 1965 für das Kirchenmusikfestival im südenglischen Chichester und setzt sich in den hebräischen Psalmentexten mit seinen jüdischen Wurzeln auseinander. Er schuf ein dramatisches Stück, das mit starken Kontrasten und inhaltlicher Tiefe beeindruckt und mit der versöhnlichen Botschaft des Psalms 133 vom friedlichen Zusammenleben der Menschen endet.

In der kirchenmusikalischen Ausbildung an der MHL spielt neben der Orgel die Ausbildung zum Dirigenten eine zentrale Rolle: Im Fach Chorleitung erarbeiten die Studierenden Werke aller Epochen und lernen, diese auch auf die Bühne zu bringen. Eigene Interpretationen zu entwickeln, eine inspirierende Probe zu leiten und das Dirigieren sind wichtige Aspekte der Ausbildung. Dies ist im Konzert „Corelli und Bernstein“ zu erleben.



Karten sind für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) an der Abendkasse erhältlich, weitere Infos zu Veranstaltungen der MHL unter www.mh-luebeck.de.



