Das Ensemble für Alte Musik der Musikhochschule Lübeck (MHL) präsentiert am Samstag, 13. Dezember um 19.30 Uhr Meisterwerke des Barock. Die Leitung hat der international gefragte Dirigent und Solist Pieter-Jan Belder, der nach sechs Jahren an der MHL mit diesem Konzert seinen Abschied gibt.

Über 30 Studierende der MHL präsentieren im MHL-Ensemble für Alte Musik und als Solisten im Großen Saal der MHL abwechslungsreiche Werke aus der Barockzeit. Es musiziert auf historischen Instrumenten und wird ein letztes Mal von Pieter-Jan Belder geleitet. Der studierte Blockflötist und Cembalist kam 2019 an die MHL und prägte die Abteilung für Alte Musik über die letzten Jahre maßgeblich. Nach seiner Zeit an der MHL will sich Belder intensiver seinen eigenen Projekten widmen, wie dem 1993 von ihm gegründeten Ensemble „Musica Amphion“ und seinem Duo mit der Barock-Geigerin Rie Kimura.

Gregor Früh, Foto: (c) MHLDas Concerto Grosso g-Moll op. 6 von Georg Friedrich Händel eröffnet den Barockabend. Das sechste der insgesamt zwölf Concerti Grossi wurde berühmt durch die im Zentrum stehende, pastoral anmutende Musette. Der Komponist spielte diesen dritten der fünf Sätze auch als allein stehendes Werk bei Aufführungen seiner Oratorien. Sein ebenfalls 1685 geborener Zeitgenosse Johann Sebastian Bach verwendete in seinem Tripelkonzert für Flöte, Violine, Cembalo, Streicher und Basso Continuo a-Moll BWV 1044 Motive eigener Werke, wie das seiner Orgel-Sonate BWV 527.

Als Solisten sind Nina Buchholz an der Traversflöte, Gregor Pollini an der Barockvioline sowie Pieter-Jan Belder am Cembalo zu hören. Weiterhin steht das Konzert für zwei Cembali c-Moll BWV 1060 auf dem Programm, bei dem wiederum Belder und Gregor Früh die beiden Solo-Parts übernehmen werden. Festlichen Schlusspunkt des Abends bildet die Ouvertüre der vierten Suite in D-Dur von Johann Bernhard Bach, ein Cousin zweiten Grades von Johann Sebastian, der als Organist und Cembalist in Eisenach arbeitete und seinem weltberühmten Verwandten freundschaftlich verbunden war. Die vier Orchestersuiten sind neben einigen Orgelkompositionen die einzig erhaltenen Werke Johann Bernhard Bachs.

Die MHL-Studierenden und Pieter-Jan Belder werden die Werke der beiden Bachs und Georg Friedrich Händels am Samstag, 13. Dezember um 19.30 Uhr in einer stilgetreuen und lebendigen Aufführung präsentieren (Großer Saal der Musikhochschule). Karten sind für 14 und 19 Euro (ermäßigt 8 und 12 Euro) unter www.mh-luebeck.de erhältlich. Restkarten gibt es ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.



