Am Samstag, den 27. September 2025, um 15 Uhr lädt die Konzertreihe »Musik im Museum« in die Villa Brahms zu einer musikalischen Reise vom Barock bis in die Gegenwart ein. Unter dem Titel »Nur wer die Sehnsucht kennt…« präsentiert das Lübecker Gesangsensemble Viva Voce Werke von Henry Purcell (1659–1695), Johannes Brahms (1833–1897), Morten Lauridsen (*1943) sowie weiterer Komponisten – ein Programm, das Jahrhunderte überbrückt und die Vielfalt der Vokalmusik feiert.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten formen Eva-Maria Salomon (Sopran), Katja Kursawe (Alt), Martin Salomon (Tenor) und Johannes Lenz (Bass) gemeinsam den charakteristischen Quartettklang von Viva Voce. Für dieses Konzert wird das Ensemble ergänzt durch Iris Bürger (Mezzo-Sopran & Flöte) und Kathrin Maetzel (Klavier & Virginal). Die enge Verbindung von Text und Musik ist das Herzstück der künstlerischen Arbeit von Viva Voce. Immer wieder gelingt es dem Ensemble, vertraute Kompositionen in neuem Licht erscheinen zu lassen – sei es durch szenische Gestaltung, durch unerwartete Instrumentierungen oder durch die Einbindung zeitgenössischer Texte. Das Repertoire umfasst A-cappella-Werke ebenso wie farbenreiche Ensembleklänge, mit Schwerpunkten im englischen, italienischen, deutschen und baltischen Musikraum. Das Publikum darf sich auf eine feinsinnige, abwechslungsreiche Programmgestaltung freuen.

Parallel zur Veranstaltung ist die Ausstellung »Johannes Brahms. Zeichen, Bilder, Phantasien« geöffnet. Zu sehen sind kostbare und teilweise unveröffentlichte Musikhandschriften, Fotos, Briefe, Konzertprogramme und andere Schätze aus der Sammlung des Brahms-Instituts. Bereits ab 14 Uhr lädt der Wintergarten der historischen Villa bei Kaffee und Kuchen zur Einstimmung auf den Konzertnachmittag ein. www.viva-voce-luebeck.de

Eintritt: 8 € / 11 € – Karten an allen Vorverkaufsstellen von Lübeck Ticket oder online unter www.luebeck-ticket.de. Restkarten sind ab 14:30 Uhr an der Tageskasse in der Villa Brahms (Jerusalemsberg 4, 23568 Lübeck) erhältlich.



