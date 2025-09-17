Unter dem Motto „Young Talents on Tour“ treffen sich Jugendliche aus Lübeck, Wien und Luxemburg ab 20. September in der Musikhochschule Lübeck (MHL), um in neu gegründeten Ensembles große Werke der Kammermusik zu erarbeiten. Drei Tage intensiver Probenarbeit münden in zwei Konzerte, die am 23. September in der MHL und am 24. September im Theater Kiel zu hören sind.

20 jugendliche Musiktalente, die in den Pre-Colleges in Wien, Luxemburg und Lübeck, hier im Institut für schulbegleitende Musikausbildung der MHL (ISMA), ausgebildet werden, kommen am 20. September in der MHL zu einer Probenphase zusammen und erarbeiten gemeinsam große Werke der Kammermusik. Die Noten haben sie bereits im Gepäck und ihre Instrumentalstimmen eingeübt, aber zu einem Ensemble zusammenzufinden, ist in der kurzen Probenphase bis zu den zwei Konzerten eine Mammutaufgabe. Die Kammermusik sieht eine der Projektleiterinnen, Prof. Konstanze Eickhorst, als wichtigen Faktor der musikalischen Entwicklung, da die Teilnehmenden lernen aufeinander zu hören und einen intensiven musikalischen Austausch zu pflegen. Sie betont darüber hinaus den gesellschaftspolitischen Aspekt: „Dies ist ein internationales Projekt: Wir führen junge Menschen aus Europa zusammen, die in der Kammermusik eine gemeinsame Sprache finden. Das ist in Zeiten großer politischer Spannungen ein wichtiger Beitrag zur Verständigung über Staatsgrenzen hinweg.“

Die jungen Musikerinnen und Musiker finden sich in vier festen Ensembles − Klavierquintett mit Streichern, Klaviersextett mit Holzbläsern, Blechbläserquintett und einem Quintett mit Harfe, Flöte und Streichtrio − zusammen. Jeweils sechs Stunden am Tag wird unter Leitung von Professorinnen und Professoren aus der MHL (Gesine Dreyer, Harfe, Lena Eckels, Bratsche, Konstanze Eickhorst, Klavier, Angela Firkins, Flöte, Helmut Fuchs und Tobias Füller, Trompete), der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Anaїs Tamisier, Violine) sowie des Conservatoire Luxemburg (Nicolas Marzinotto, Klavier und Vania Lecuit, Violine) an großen Werken der Kammermusikliteratur gefeilt. Dabei wechseln sich die Dozierenden in der Betreuung der Ensembles ab, ergänzen aus dem jeweiligen Blickwinkel ihrer instrumentalen Fachrichtung und unterrichten auch gemeinsam im Co-Teaching. Auf dem Programm stehen berühmte Werke der Kammermusik wie unter anderem das Quintett A-Dur op. 81 von Antonin Dvorak, aber auch seltener zu hörende Werke wie das Quintett a-Moll der Komponistin Florence Price und das Sextett c-Moll op. 40 der Komponistin Louise Farrenc.

In zwei Konzerten am Dienstag, 23. September um 19.30 Uhr im Großen Saal der MHL und am Mittwoch, 24. September um 15 Uhr im Opernhausfoyer Milchstraße des Theaters Kiel sind die „Young Talents on Tour“ zu erleben. Eintrittskarten für Lübeck sind für 14 und 19 Euro (ermäßigt 8 und 12 Euro), in Kiel für 16,10 Euro (ermäßigt 11,30 und 8 Euro) erhältlich. Weitere Infos unter www.mh-luebeck.de.



