Die renommierte Komponistin Milica Djordjević hat gerade eine Professur für Komposition an der Musikhochschule Lübeck (MHL) angetreten, wo sie eine internationale Kompositionsklasse übernimmt und ausbauen wird.

Die Komponistin Milica Djordjević, 1984 in Belgrad geboren, tritt an der MHL die Nachfolge von Prof. Katharina Rosenberger an. Djordjević blickt auf ein umfangreiches und vielfältiges Schaffen mit Kompositionen für Soloinstrumente, Kammermusik in verschiedensten Besetzungen, Vokalwerke und groß besetzte Orchester. Sie zeichnen sich durch überbordende Klangphantasie, handwerkliche Virtuosität und einen meisterhaften Umgang mit zeitgenössischen Klang- und Spieltechniken aus. Klangstrukturen als Oasen reiner Träumerei wechseln sich ab mit Elementen von fast surrealistischer Ausdruckskraft, extremer Spannung und dichter Dramatik. Ihr Schaffen ist getragen von einer unbedingten künstlerischen Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit, die sich ihrer Hörerschaft unmittelbar mitteilt. Ihre Werke wurden mit zahlreichen hochrangigen Auszeichnungen bedacht, darunter dem Claudio Abbado-Komponistenpreis der Berliner Philharmoniker (2020), dem Komponistenpreis der Ernst von Siemens-Musikstiftung (2016) und dem Belmont-Preis für zeitgenössische Musik (2015). Ihre monografischen CDs erhielten den Preis der deutschen Schallplattenkritik 2017 und 2024.

Milica Djordjević begann ihre Kompositionsstudien in Belgrad, ging danach nach Strasbourg und ans Pariser IRCAM, bevor sie schließlich von 2011 bis 2013 ihr postgraduales Studium in Berlin an der Hochschule für Musik Hanns Eisler abschloss. Sie arbeitete mit führenden Interpretinnen und Interpreten sowie Klangkörpern unserer Zeit, darunter Berliner Philharmoniker, Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks, Symphonieorchester des WDR und SWR, Arditti Quartet, Ensemble Musikfabrik, ensemble modern, Ensemble Recherche, J.A.C.K. Quartet, Gustavo Dudamel, Ilan Volkov, Marco Blaauw, Carl Rosman, Teodoro Anzellotti, Tamara Stefanovich, Enno Poppe, Bas Wiegers und Pierre-Laurent Aimard.

Neben ihrer kompositorischen Tätigkeit engagiert sich Milica Djordjević seit Jahren als Dozentin und Mentorin für Komposition, Interpretation und Aufführungspraxis zeitgenössischer Musik an Universitäten, Konservatorien und anderen Bildungseinrichtungen. Zu Ihrer neuen Tätigkeit sagt sie: „Die wunderschöne Welterbestätte Lübeck hat mich sofort berührt. An dieser offenen, spannenden Musikhochschule mit ihrer fantastischen Energie tätig zu sein, heißt für mich nicht, fertige Formen zu vermitteln, sondern Denkprozesse zu initiieren. Ich teile, was ich selbst durch meine Lehrerinnen und Lehrer, durch Erfahrung und intensive Recherche gewonnen habe – nicht als Rezept, sondern als Impuls. Komposition ist nicht nur Handwerk im klassischen Sinn – sie ist ein körperlicher, existenzieller Prozess, der Reibung braucht, ein Akt der radikalen Präsenz und Leidenschaft pur. Ich freue mich darauf, einen Raum zu schaffen, in dem Wissen, Risikobereitschaft, Experimentierfreude und Authentizität nicht nur gefördert, sondern auch erwartet werden.“ www.milicadjordjevic.com

Bewerbungen für ein Kompositionsstudium in Lübeck werden ab sofort entgegengenommen und müssen spätestens bis zum 1. Dezember eingereicht werden. Weitere Infos unter www.mh-luebeck.de.