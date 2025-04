Am Samstag, den 19. April 2025 um 15 Uhr heißt es endlich wieder »Musik im Museum« in der Villa Brahms. Das Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck (MHL) lädt zu einem Konzertnachmittag ein, der sich diesmal ganz der musikalischen Vielfalt des Violoncellos widmet – von barocker Kunstfertigkeit auf höchstem Niveau bis hin zu schönster spätromantischer Klangfülle.

Auf dem Programm stehen zwei der Suiten für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach sowie die Sonate in F-Dur für Violoncello und Klavier von Richard Strauss. Es spielen Damian Klein, ehemaliger Student der Klasse von Prof. Troels Svane (MHL) und heute Cellist im Münchner Kammerorchester, und Mikkel Møller Sørensen, ehemaliger Student der Klasse von Prof. Konrad Elser (MHL) und inzwischen Lehrbeauftragter für Klavierbegleitung an der MHL. Die Moderation übernimmt Stefan Weymar, Musikbibliothekar am Brahms-Institut.

Parallel zur Veranstaltung ist die Ausstellung »Johannes Brahms. Zeichen, Bilder, Phantasien« geöffnet. Zu sehen sind kostbare und teilweise unveröffentlichte Musikhandschriften, Fotos, Briefe, Konzertprogramme und andere Schätze aus der Sammlung des Brahms-Instituts. Bereits ab 14 Uhr lädt der Wintergarten der historischen Villa bei Kaffee und Kuchen zur Einstimmung auf den Konzertnachmittag ein.

Eintrittskarten sind zum Preis von 8 Euro und 11 Euro an allen Vorverkaufsstellen des Lübeck Ticket sowie online unter www.luebeck-ticket.de erhältlich. Restkarten können 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn in der Villa Brahms (Jerusalemsberg 4, 23568 Lübeck) erworben werden.