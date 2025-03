Zum Preisträgerkonzert des Lions Club Lübeck Liubice lädt die Musikhochschule Lübeck (MHL) am Freitag, 7. März um 19 Uhr ein. Preisträgerin ist die Cellistin Merle Geißler, die sich solistisch und als Kammermusikpartnerin mit Werken aus drei Jahrhunderten präsentieren wird.

Masterstudentin Merle Geißler, die seit 2023 bei Prof. Troels Svane studiert, stellt sich im Preisträgerkonzert mit Solo- und Kammermusikwerken gemeinsam mit ihrem Amelio Klaviertrio vor. Auf dem Programm stehen Werke von Beethoven, Schubert, Brahms und Crumb. Am Klavier begleitet sie ihr Triopartner Philipp Kirchner.

Merle Geißler erhält im Konzert den mit 2.000 Euro dotierten Förderpreis, den der Lions Club Lübeck Liubice seit 25 Jahren an Studierende der MHL verleiht. Alle zwei Jahre werden förderungswürdige studentische Solisten oder Ensembles ausgezeichnet.

Die 25-jährige Cellistin spielt nicht nur als Solistin, sondern widmet sich auch in besonderer Weise der Kammermusik. Nach ihrem Bachelorstudium bei Prof. Thomas Carroll an der Kölner Musikhochschule kam sie 2023 nach Lübeck. Mit ihrem 2012 gegründeten Amelio Trio mit Johnanna Schubert an der Violine, Merle Geißler am Violoncello und Philipp Kirchner am Klavier ist sie Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe, darunter der ARD-Musikwettbewerb, der Deutsche Musikwettbewerb und der Internationale Schumann-Kammermusikpreis. Sie wird zudem vom Cusanuswerk und von der Deutschen Stiftung Musikleben gefördert.

Eintrittskarten sind für 15 Euro (keine Ermäßigung) unter www.mh-luebeck.de erhältlich, Restkarten gibt es an der Abendkasse.