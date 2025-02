Vom 21. bis 23. Februar 2025 findet der 32. Wettbewerb des Deutschen Musikinstrumentenfonds der Deutschen Stiftung Musikleben in der Hansestadt Lübeck statt. Zum ersten Mal werden die Vorspiele sowie das Preisträgerkonzert mit der feierlichen Instrumentenübergabe in der Musikhochschule Lübeck (MHL) ausgetragen.

46 junge Musikerinnen und Musiker sind zu den Wertungsspielen zugelassen und bewerben sich um die Leihgabe eines wertvollen Streichinstruments aus dem Fonds. 33 Instrumente werden in diesem Jahr neu vergeben, darunter Violinen von Stradivari, Guadagnini und Gagliano sowie Violoncelli von Rugeri und Vuillaume. Eine ehrenamtliche Jury aus Professorinnen und Professoren entscheidet über die Vergabe der Violinen, Violen und Violoncelli.

Den neuen Austragungsort für den renommierten Wettbewerb ermöglicht für drei Jahre die Lübecker Possehl-Stiftung. Kooperationspartner für den Wettbewerb ist die Musikhochschule Lübeck, hier finden die öffentlichen Wertungsspiele und das Preisträgerkonzert am Sonntagabend statt. Als zweiter Kooperationspartner veranstaltet das Theater Lübeck am Montag, den 24. Februar 2025, ein Konzert mit dem Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck und Louisa Staples (Violine) und Tzu-Shao Chao (Violoncello) als Solisten, beide sind Stipendiaten der Deutschen Stiftung Musikleben und Preisträger des Wettbewerbs 2024. Die musikalische Leitung übernimmt GMD Stefan Vladar.

Foto: Jakob Kammerlander, (c) David Ausserhofer/ DSM



Als ehrenamtliche Mitglieder der Jury des diesjährigen Wettbewerbs stehen Hartmut Rohde (Professor für Viola an der Universität der Künste Berlin), Vorsitz, Sophia Jaffé (Professorin für Violine an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt), Tobias Feldmann (Professor für Violine an der Hochschule für Musik Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig), Tanja Tetslaff (Professorin für Violoncello an der Hochschule der Künste Bremen) und Wolfgang Emanuel Schmidt (Professor für Violoncello an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar) zur Verfügung.

„Wir sind glücklich, mit dem Wettbewerb des Deutschen Musikinstrumentenfonds nach Lübeck zu kommen. Die Musikhochschule Lübeck bietet uns hervorragende Bedingungen für den Wettbewerb sowohl für die öffentlichen Wertungsspiele als auch für das Preisträgerkonzert. Wir hoffen, dass wir nicht nur unsere langjährigen Freunde und Förderer in Lübeck begrüßen dürfen, sondern auch viele neue Klassikfans aus Lübeck begeistern können. Mit dem Orchesterkonzert im Theater Lübeck erhalten wir darüber hinaus die Möglichkeit, zwei unserer Stipendiaten solistisch mit einem Orchester zu präsentieren, für Louisa Staples und Tzu-Shao Chao ist dies eine großartige Gelegenheit. Wir bedanken uns bei der Possehl-Stiftung, der Musikhochschule Lübeck und dem Theater Lübeck für die Unterstützung und Zusammenarbeit und freuen uns sehr auf die Musikstadt Lübeck“, sagt Bettina Bermbach, Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Musikleben.



Foto: Philipp Chernomor, (c) David Ausserhofer/ DSM

„Die Kooperation zwischen der Deutsche Stiftung Musikleben und der Possehl-Stiftung ist ein Gewinn für Lübeck“, teilt Prof. Dr. Wolfgang Sandberger, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes der Possehl-Stiftung, mit. „Musik in all ihren Facetten und die Ausbildung des musikalischen Spitzennachwuchses sind in Lübeck tief verwurzelt. Nun bieten wir gemeinsam mit der Musikhochschule Lübeck und dem Theater Lübeck hochbegabten jungen Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit, sich eines der wertvollen Instrumente der einzigartigen Sammlung der Deutsche Stiftung Musikleben zu erspielen. Wir freuen uns auf viele gute Begegnungen und musikalische Erlebnisse in unserer Stadt.“

Termine



Wettbewerb

21. Februar, 9.30 – 18.00 Uhr: Wertungsspiele an der MHL Lübeck

22. Februar, 9:00 – 19.00 Uhr: Wertungsspiele an der MHL Lübeck

23. Februar, 9.00 – 12.00 Uhr: Wertungsspiele an der MHL Lübeck

Genauer Zeitplan zum Download

(Die Wertungsspiele sind öffentlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Einlass erfolgt laufend jeweils in den Spielpausen. Eintritt frei.)

Preisträgerkonzert

23. Februar, 19.00 Uhr: Feierliche Instrumentenübergabe und Konzert mit Preisträgerinnen und Preisträgern im Konzertsaal der Musikhochschule Lübeck

(Das Preisträgerkonzert ist öffentlich. Anmeldung erforderlich unter Tel.: 040 360 91 55 0 oder per E-Mail. Eintritt frei, Spenden für die Stiftungsarbeit erwünscht)

Konzert: „Junge Talente“

24. Februar, 19.30 Uhr: „Junge Talente“. Konzert mit Preisträgerinnen und Preisträgern des Wettbewerbs 2024 und dem Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck im Theater Lübeck

(Tickets beim Theater Lübeck unter www.theaterluebeck.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen)

Foto: Louisa Staples, (c) Peter Adamik

Der Wettbewerb des deutschen Musikinstrumentenfonds wird seit 1994 von der Deutschen Stiftung Musikleben veranstaltet. Seit 1962 fördert die Deutsche Stiftung Musikleben den musikalischen Spitzennachwuchs der klassischen Musik in Deutschland. Unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten betreut die Stiftung heute rund 300 Stipendiatinnen und Stipendiaten zwischen 12 und 30 Jahren individuell und langfristig. Der 1993 in gemeinsamer Initiative mit der Bundesregierung ins Leben gerufene Deutsche Musikinstrumentenfonds stattet hochbegabte junge Musikerinnen und Musiker mit herausragenden Streichinstrumenten aus, die einmal im Jahr in einem Wettbewerb vergeben werden.

Weitere Informationen unter www.deutsche-stiftung-musikleben.de