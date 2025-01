Am Samstag, 1. Februar um 17 Uhr lädt die Musikhochschule Lübeck zu einem besonderen Konzert der Schlagwerk- und Blechbläserklassen ein. Unter dem Motto „Manege frei!“ entführen Studierende der MHL an verschiedenste Schauplätze der kurzweiligen Unterhaltungskunst.

„Manege frei!“ heißt es am 1. Februar um 17 Uhr, wenn die MHL-Studierenden das Publikum in einen klassischen Zirkus, eine intime Kleinkunstbühne, eine amerikanische MusicHall der 1920er und sogar in ein verruchtes französisches Varietétheater entführen. Dabei lassen sie neben klassischen Bühnenfiguren auch betrübte Clowns und stereotype Zeichentrickfiguren auftreten und wagen einen geschickten Seiltanz zwischen melancholischen Stücken und fetzigen Gassenhauern. Geleitet wird das Konzert von Peter Dörpinghaus, Preisträger internationaler Wettbewerbe, regelmäßiges Mitglied im Bayreuther Festivalorchester, Solotrompeter im Konzerthausorchester Berlin und künstlerischer Leiter des Ensembles Salaputia Brass.

Eröffnet wird der Konzertabend mit dem „Empty Stage Blues“ vom Komponisten und Arrangeur Ingo Luis. Mit seiner 1964 komponierten „Music Hall Suite“ nimmt Joseph Horowitz das Publikum mit nach Amerika in die brodelnde Atmosphäre der Zwanziger und Dreißiger Jahre. Mit Jazz- und Ragtime-Anklängen schildern Trompeten, Horn, Posaune und Tuba was dort in den gigantischen Vergnügungspalasten zu hören und zu sehen war. In einem Arrangement von Peter Dörpinghaus erklingt die Suite aus „The Tale of the Priest and his Servant Balda“ von Dimitri Schostakowitsch über ein russisches Märchen. Der „Kinderzirkus“ op. 79b für Blechblasquintett des niederländischen Komponisten Jan Koetsier beschreibt in zehn heiteren Sätzen die typischen Akteure eines Zirkus. Den unterhaltsamen Konzertabend beschließt ein Arrangement mit acht Chansons unter dem Titel „So ist Paris“. Dabei sind auch die berühmten Schlager „La vie en rose“ und „Ganz Paris träumt von der Liebe“ zu hören.

Konzertbeginn ist um 17 Uhr im Großen Saal. Der Eintritt beträgt 14 Euro und 19 Euro (ermäßigt 8 Euro und 12 Euro). Tickets sind unter www.luebeck-ticket.de erhältlich, Restkarten gibt es eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse.