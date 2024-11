Zum Fest der Bläserkammermusik unter dem Motto „Frische Brise“ lädt die Musikhochschule Lübeck am Samstag, 23. November ab 17 Uhr ein. Diesmal gibt es im Großen Saal in drei moderierten Konzerten ein hochromantisches Gipfeltreffen von Musik und Literatur.

Rund 40 Studierende der MHL-Holzbläser-, Klavier- und Streicherklassen präsentieren zusammen mit Gastmoderator Christian Sutter (Basel) drei faszinierende, musikalisch-literarische Programme. Um 17 Uhr, 19 und 21 Uhr sind die jungen Interpretinnen und Interpreten in verschiedenen Bläserensembles mit Werken der Romantik zu hören: Brahms, Reinecke, Klughardt, Thuille, Strauss und Doppler treffen dabei auf die emotionsgeladenen Balladen der deutschen Romantik von Heine, Uhland und Bierbaum − zusammengestellt und präsentiert von Gastmoderator Christian Sutter. Der Schweizer Kontrabassist gilt als musikalischer Grenzgänger zwischen Musik und Sprache und wird tiefere Einblicke in die Welt der romantischen Musik und Literatur ermöglichen.

Angela Firkins, Foto: (c) Giorgia Bertazzi

Sieben Schlüsselwerke der romantischen Bläserkammermusik stellen die MHL-Studierenden in verschiedenen Ensembles vom Trio bis zum Kammerorchester vor. Christian Sutter rezitiert dazu Gänsehaut-Balladen, in denen es unter anderem um edle Sänger, eine schöne Herzogin, tapfere Ritter und einsame Bergeshöhen geht. In den ersten beiden Konzertteilen erklingen mit dem Quintett in C-Dur op. 79 August Klughardts letztes Kammermusikwerk, Carl Reineckes klassizistisch anmutendes Oktett in B-Dur op. 216 und sein apartes Trio in a-moll op. 188 sowie das selten zu hörende Sextett B-Dur op. 6 von Ludwig Thuille.

Prof. Adrian Diaz Martinez, Foto: (c) MHLIm dritten Konzertteil ab 19 Uhr ist das naturinspirierte Alphorn-Trio von Richard Strauss, Franz Dopplers mit virtuosem Flötengezwitscher komponiertes „L’Oiseau des bois“ sowie die reizvolle zweite Serenade A-Dur op. 16 von Johannes Brahms zu hören, eine Hommage an die Harmoniemusik der Wiener Klassik. Seinem Freund Joseph Joachim schrieb Brahms, der seine Werke normalerweise mit höchster Selbstkritik bedachte: „Mit solcher Lust habe ich selten Noten geschrieben; die Töne drangen so liebevoll und weich in mich, daß ich durch und durch heiter war.“

Einstudiert haben die MHL-Studierenden das Programm mit ihren Professoren Adrian Díaz Martinez, Angela Firkins, Diethelm Jonas, Sergio Sanchez und Jens Thoben.

Karten sind für 14 und 19 Euro (ermäßigt 8 und 12 Euro) unter www.mh-luebeck.de erhältlich, Restkarten gibt es an der Abendkasse.