Die Musikhochschule Lübeck (MHL) lädt am Freitag, 4. April seit über zehn Jahren erstmals wieder zu einem Tag der offenen Tür ein. Unter dem Motto „MHL OPEN HOUSE“ stehen die MHL-Türen im Hochschulquartier an der Großen Petersgrube, in der Holstentorhalle (HTH) und im Wallhäuschen ab 10 Uhr offen. Zahlreiche Präsentationen, Konzerte und Workshops versprechen spannende Einblicke in das Hochschulleben.

Gleich zu Beginn des Sommersemesters präsentiert die MHL am Freitag, 4. April einen Höhepunkt im Veranstaltungsprogramm: Von 10 bis 18 Uhr öffnet sie ihre Türen und lädt ein zum „MHL OPEN HOUSE“. Über 100 Hochschulmitglieder ermöglichen für Studieninteressierte und Publikum einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Dabei sind die zahlreichen Facetten einer renommierten Ausbildungsinstitution erlebbar: Dozierende und Studierende der MHL öffnen ihre Unterrichte, Seminare und Proben, sodass die Gäste des „MHL OPEN HOUSE“ live im MHL-Alltag dabei sein können. Auf dem Programm stehen außerdem Chor- und Bigbandproben sowie Improvisationsaktionen zum Mitmachen, verschiedene Führungen durch die Hochschulgebäude sowie kleine Konzerte, auch an überraschenden Orten. Studieninteressierte können sich über das Angebot der MHL informieren und mit Dozierenden und Studierenden ins Gespräch kommen. Dabei richtet sich das Vormittagsprogramm (ca. 10 bis 14 Uhr) vornehmlich an interessierte Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, während das Nachmittagsprogramm (ca. 14 bis 18 Uhr) für die breitere Öffentlichkeit bestimmt ist.

Mitmachen bei „Open Workshop“

Zum Mitmachen lädt das Format „Open Workshop“ ein. Hier gibt es gleich mehrere Highlights: „Bigband für alle“ (10.30 Uhr bis 11.15 Uhr, MHL) und „Popchor für alle“ (12.45 Uhr bis 13.30 Uhr, HTH und 14 Uhr bis 14.45 Uhr, MHL) mit Bernd Ruf, „Improabenteuer – Musik aus dem Moment“ (12.45 Uhr bis 13.30 Uhr und 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr, MHL) mit Corinna Eikmeier, außerdem „Improvisation für Anfänger“ mit Stefan Kuchel (11.30 Uhr bis 12.15 Uhr, HTH). Eine „Offene Kompositionswerkstatt I bis III für Kinder“ bietet Anna Unger-Rudroff an (10.30 Uhr bis 13.15 Uhr, HTH) und Jana de Troyer ermöglicht Einblicke in die „Musikproduktion“ (12.30 Uhr bis 14 Uhr, Wallhäuschen). Beim „Instrumentenkarussell für Jung und Alt“ können Besucherinnen und Besucher, betreut durch Studierende, verschiedene Instrumente ausprobieren (10.30 Uhr bis 17 Uhr, HTH).

Einblicke in den MHL-Alltag

Die Formate „Open Rehearsal“, „Open Classroom“, „Open Lecture“ und „Open Studio“ geben Einblicke in den MHL-Alltag. Besondere Highlights sind hier die Autorinnenlesung mit Gaja von Sychowski aus ihrer neuen Veröffentlichung „Allgemeine Korrelative Pädagogik“ (15.45 Uhr bis 16.30 Uhr, MHL), die Veranstaltung „Die Orgel: Königin der Instrumente“ (13 Uhr bis 13.30 Uhr, MHL), offene Kammermusik-, Gesangsensemble- und Bandproben sowie offener Unterricht in zahlreichen Fächern (10.30 Uhr bis 17.15 Uhr, MHL und HTH). Studierende geben außerdem Einblicke in das elektronische Studio (11 Uhr bis 17 Uhr, MHL) und das Pop-Tonstudio (12.30 Uhr bis 15 Uhr, HTH).

Foto: (c) MHL

Abwechslungsreiche Konzerte

„Open Concert“ heißt es in halbstündigen Konzerten verschiedener Fächer, die abwechselnd im Kammermusiksaal und im Großen Saal stattfinden (ab 10.30 Uhr, MHL). Zur Mittagsstunde lockt die Schlagzeugklasse zur „Musikalischen Überraschung“ in den Großen Saal (12 Uhr, MHL) und im „MHL-Kino“ sind Konzertmitschnitte aus dem Archiv zu sehen (10.30 Uhr bis 17.30 Uhr, HTH).

OPEN CONCERT – Konzertmomente zum Zuhören und Genießen

10.30 bis 17.30 Uhr – MHL-Kino: Konzertmitschnitte aus dem MHL-Archiv (HTH / Raum 1.03)

11.15 bis 11.45 Uhr – Musical Mornings – Singalong (MHL / Kammermusiksaal)

12.00 bis 12.30 Uhr – Musikalische Überraschung (MHL / Großer Saal)

12.30 bis 13.00 Uhr – Holzbläser-Kammermusik (MHL / Kammermusiksaal)

15.15 bis 15.45 Uhr – Streicher-Kammermusik (MHL / Großer Saal)

16.30 bis 17.00 Uhr – Orgel (MHL / Großer Saal)

17.00 bis 17.30 Uhr – Klavier (MHL / Kammermusiksaal)

Infos zu Angeboten und Projekten der MHL

Im Format „Open Campus“ gibt es Informationen zu den zahlreichen Angeboten und Projekten der MHL: Im Gallery Walk können sich Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Ständen informieren (10 Uhr bis 17.30 Uhr, MHL Konzertfoyer) und im Studierendencafé (10.30 Uhr bis 17.30 Uhr, MHL) besteht die Möglichkeit sich in gemütlicher Atmosphäre mit Studierenden über das Studium an der MHL auszutauschen.

Eine Begrüßung durch das MHL-Präsidium (10 Uhr, MHL) und ein musikalischer Abschluss (17.30 Uhr, MHL) jeweils im Großen Saal rahmen die zahlreichen Veranstaltungen des „MHL OPEN HOUSE“ ein. Zu jeder vollen Stunde starten außerdem kurzweilige Führungen durch das verwinkelte Hochschullabyrinth (11 Uhr bis 16 Uhr, Treffpunkt im Konzertfoyer, MHL).

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen im Rahmen von „MHL OPEN HOUSE“ ist frei. Zu einigen Angeboten des „Open Workshop“ ist eine Anmeldung erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. „MHL OPEN HOUSE“ findet im MHL-Hochschulquartier an der Großen Petersgrube (Eingänge: Große Petersgrube 21 und An der Obertrave, 23552 Lübeck), in der Holstentorhalle (Holstentorplatz 3, 23552 Lübeck) und im Wallhäuschen (Wallstraße 9, 23552 Lübeck) statt. Das vollständige Programm sowie Informationen zur Anmeldung finden sich unter www.mhl-open-house.de.