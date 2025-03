Die Musikhochschule Lübeck (MHL) bringt in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT) die Oper „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss in konzertanter Fassung auf die Bühne. Gesangsstudierende der MHL präsentieren sie am Donnerstag, 27. März um 19 Uhr, begleitet vom Symphonieorchester der HfMT unter Leitung von Ulrich Windfuhr.

Zwölf junge Sängerinnen und Sänger der MHL bringen die Oper „Ariadne auf Naxos“ auf die Bühne im Großen Saal der MHL. Strauss verbindet in einer Binnenhandlung die komische und die dramatische Oper und konfrontiert die um ihren Liebhaber trauernde Ariadne mit der Figur der komödiantischen Zerbinetta. Die Oper ging aus der dritten Zusammenarbeit mit dem Librettisten Hugo von Hofmannsthal hervor und sollte ein Gesamtkunstwerk des 20. Jahrhundert werden. Mit einem vergleichsweise klein besetzten Orchester erschafft Strauss eine faszinierende Klanglandschaft, die zwischen heiteren und tiefgründigen Passagen wechselt und die widersprüchlichen Charaktere der Protagonisten spiegelt.

Daniel Szeili, Foto: (c) Yvonne Hotz

Als Gast singt Daniel Szeili als Bacchus, der die großen Tenor-Hauptpartien des Operettenfachs ebenso erfolgreich auf die Bühne gebracht hat wie die der Oper, insbesondere von Verdi, Puccini und Strauss. Als weiterer Gast wirkt Hans-Jürgen Mende, bekannt aus NDR Kultur (Klassik auf Wunsch, Belcanto) in der Schauspielrolle des Haushofmeisters mit. Als Gesangssolisten sind Studierende und Alumni aus der Gesangsklasse von Prof. Manuela Uhl zu erleben: Virginia Ferentschik als Ariadne, Royul Kim (Zerbinetta), Ann-Kathrin Strauch (Komponist), Julia Beier (Dryade), Elizaveta Ruminantseva (Najade), Nicola Meyer (Echo), Wonjun Kim (Scaramuccio), Jason September (Tanzmeister), Hyunwoo Mario Park (Musiklehrer, Truffaldin) Myeonjong Jo (Harlekin), Kazushi Yamada (Perückenmacher, Lakkai). Aus der Klasse von Martin Hundelt singt Yuto Todoroki (Brighella). Begleitet vom Symphonieorchester der HfMT unter Leitung von Ulrich Windfuhr, ist es nach Aufführungen von unter anderem Mozarts „Cosi fan tutte“, „Figaro“ und „Don Giovanni“, Rossinis "Barbiere di Siviglia", Brittens "The rape of Lucretia", die erste Oper von Richard Strauss, die MHL und HfMT in Kooperation auf die Bühne bringen.

Karten für das Konzert in der MHL am Donnerstag, 27. März um 19 Uhr gibt es für 14 Euro und 19 Euro, ermäßigt 8 Euro und 12 Euro unter www.luebeck-ticket.de. Die Produktion der beiden Hochschulen ist außerdem am 30. März um 11 Uhr im Großen Saal der Elbphilharmonie Hamburg zu erleben. Karten hierfür sind erhältlich unter www.elbphilharmonie.de.