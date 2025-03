Zum Kammermusik Campus Lübeck lädt die MHL vom 26. März bis zum 30. März 2025 erneut ein. In diesem Jahr unterrichtet der renommierte Bratschist Prof. Are Sandbakken den künstlerischen Nachwuchs an der MHL und ist am 26. März um 18 Uhr auch in einem Vortrag zu erleben. Im Abschlusskonzert am 30. März um 17 Uhr stellen die jungen Ensembles ihre Arbeitsergebnisse im Kammermusiksaal der MHL vor.

Der Kammermusik Campus Lübeck ermöglicht dem Publikum Einblicke in die intensive Kammermusikarbeit an der MHL: Internationale junge Musikerinnen und Musiker feilen im öffentlichen Unterricht, der täglich ab 10 Uhr in eineinhalbstündigen Einheiten stattfindet, an ihrer Interpretation und Technik. Auf dem Programm stehen Werke unter anderem von Beethoven, Debussy, Hindemith und Saint-Saëns.

Mit dem Gastdozenten Prof. Are Sandbakken konnte die MHL wieder einen international erfahrenen und preisgekrönten Kammermusikschaffenden nach Lübeck holen: Sandbakken war Solobratschist der Camerata Academica Salzburg und des Oslo Philharmonic Orchestra unter Mariss Jansons. Als langjähriges Mitglied des Osloer Streichquartetts konzertierte er in ganz Europa. Das Quartett legte eine Reihe preisgekrönter Aufnahmen vor und erhielt 2013 den Spellemann-Preis. Sandbakken entwickelte eine spezifische Methode zur Ausbildung von Dirigentinnen und Dirigenten, die er unter anderem an der Musikhochschule in Stockholm unterrichtete. Seit 2003 ist er Professor für Kammermusik an der Norwegischen Musikhochschule. Am Mittwoch, 26. März hält Sandbakken um 18 Uhr im Kammermusiksaal der MHL einen Konzertvortrag über die Aufführungspraxis der romantischen Musik mit dem Titel „Romantische Rubato Revolution“.

Projektleiter und MHL-Kammermusikprofessor Heime Müller, der sechzehn Jahre Mitglied des Artemis Quartetts war, erläutert: „Der Kammermusik Campus bietet fortgeschrittenen Ensembles außerhalb des regulären Studienbetriebs ideale Voraussetzungen für konzentriertes Arbeiten. Kammermusik ist das Herz des gemeinsamen Musizierens und erfordert viel Eigenverantwortung. An der MHL widmen wir uns intensiv dieser Arbeit.“

Wer sich für Kammermusik interessiert und diese Arbeit miterleben möchte, ist beim öffentlichen Unterricht beim Kammermusik Campus genau richtig: Er findet von Mittwoch, 26. bis Sonntag, 30. Februar ab 10 Uhr im Kammermusiksaal der MHL statt (Eingang über die Große Petersgrube 21).

Ihre Arbeitsergebnisse präsentieren die Ensembles bei der Kammermusik Soirée am 30. März um 17 Uhr, die für 19.30 Uhr angekündigte Kammermusik Soirée II entfällt. Karten sind für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) über www.mh-luebeck.de in allen dem Lübeck-Ticket angeschlossenen Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse erhältlich.

Der Eintritt zum Vortrag „Romantische Rubato Revolution“, Mittwoch 26. März ist frei.