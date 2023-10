Am Donnerstag, 26. Oktober 2023 um 20 Uhr ist der Liedermacher Manfred Maurenbrecher im Live CV/ CVJM Lübeck, Große Petersgrube 11 zu Gast.

Ohne Fehler passiert gar nichts – wenn es mit uns noch weitergehen soll, dann nur mit dem Mut, in jede Richtung zu laufen, auch in die falsche. Oder ist stehen bleiben doch besser? Ein Sack neuer Lieder, Fragen über Fragen, ein schwer heiteres Programm, das ins Irre führt. Schräge Stories, wilde Hymnen.

»Machten wir einmal keine Fehler mehr, wär das besser... kämen wir sonst wohin?« fragt Manfred Maurenbrecher in den Liner Notes zu seinem neuen, mittlerweile 23. Album „Menschen machen Fehler“. Der Berliner Liedermacher sucht das Inspirierende, schaut neugierig in die Zukunft und zelebriert mit einer gewissen Leichtigkeit, mit Schwung und gelegentlich auch mit Albernheit einen in sich geschlossenen Liederzyklus. Ein Blick in die Welt, der neben den schweren Themen der Stunde wie Krieg oder Unterdrückung auch ein Auge auf die Sehnsucht nach einer neuen Work-Life-Balance hat.

„Menschen machen Fehler – genau das sollte man sich einmal mehr zu Herzen nehmen. Manfred Maurenbrecher trifft mit diesem Titel, wie ich finde, den Nerv der Zeit.“ (Antje Nebel in Deutsche Mugge)

Manfred Maurenbrecher - Menschen machen Fehler

26. Oktober 2023 um 20 Uhr

Live CV/ CVJM Lübeck, Große Petersgrube 11

Tickets: VVK 15€, Abendkasse 18€/ ermäßigt 12€

Manfred Maurenbrecher: Resonanz und Alltag