Der Lübecker Kammerchor startet in der ersten Hälfte des Jahres 2018 mit der Inszenierung eines großen musikalischen Passions-Projekts. Am Grün-Donnerstag, 29. März 2018 wird um 21 Uhr die "Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum Joannem" von Arvo Pärt in St. Petri aufgeführt.

Der zu den bedeutendsten Komponisten der Gegenwart zählende estnische Komponist schrieb das ca. 70 Minuten dauernde Werk im Jahre 1982, in Zeit der Übersiedlung aus seinem Heimatland nach Österrreich.



Der in dieser Musik vorherrschende sog. «Tintinnabuli»-Stil («Glöckchen»-) ist charakterisiert durch überwiegend aus minimalistisch aufgebauten glockenähnlichen Dreiklängen, mit Hilfe derer der Komponist - aus einer tief empfundenen Religiösität heraus - unter Vermeidung von überflüssigem und verwirrendem Tonmaterial versucht, die Vollkommenheit in der Stille und im Schweigen zu finden. Nahezu suggestiv wird der Hörer in einen der Intention entsprechenden Zustand des zeitlosen Einschwingens und Meditierens hineinbewegt. Vielleicht wird erst durch diese Art des «passiven» Hörens eine der Passio und dem Leiden Christi angemessene Grundhaltung ermöglicht.





Die musikalisch gestalteten Figuren aus der biblischen Erzählung des Johannes- Evangeliums in lateinischer Übersetzung sind: Jesus (Bariton) und Pilatus (Tenor), das Volk - Soldaten, Knechte, Hohepriester und Juden (gemischter Chor) - sowie das Evangelisten-Quartett (Sopran, Alt, Tenor, Bass). Die neben der Orgel solistisch eingesetzten Instrumente Oboe, Fagott, Violine und Violoncello werden den Vokalparts zur Seite gestellt.



Die Lübecker Darbietung, die eine Erstaufführung in der Hansestadt darstellt, wird mit Unterstützung räumlicher und bildnerischer Elemente im ausgezeichnet prädestinierten Kirchenraum von St. Petri in Szene gesetzt.

Verantwortlich sind Andreas Krohn (Musik) und Knut Winkmann/Sven Böttcher (Raumgestaltung).

Ausführende:

Olivia Stahn, Sopran Andrea Heß, Alt

Tim Karweick, Tenor Yannick Debus, Bass

Christopher B. Fischer, Tenor (Pilatus) Sönke Tams Freier, Bariton (Jesus)

Cornelia Hemme, Oboe Björn Groth, Fagott

Page Woodworth, Violine Anna Reichwein, Violoncello Christian Wruck, Orgel

LÜBECKER KAMMERCHOR Andreas Krohn, Leitung

Eintritt Platzgruppe A € 20 (erm. € 15), Platzgruppe B € 15 (erm. € 12), Karten über www.luebeck-ticket.de und an der Abendkasse.