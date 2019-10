Helene Bukowski hat einen atemberaubenden Debütroman von so zeitloser Gültigkeit wie brisanter Aktualität geschrieben, einen Bericht aus einer verrohten Welt, die irgendwo auf uns zu warten droht. Am Montag, 28. Oktober um 19:30 Uhr liest sie im Buddenbrookhaus.

Skalde lebt mit ihrer Mutter Edith am Rande einer Gegend, die am Ende der Welt zu liegen scheint. Die Menschen hier wollen keine Fremden bei sich. Um sicherzugehen, haben sie die letzte Brücke über den Fluss vor Jahren gesprengt. Aber dann schafft es doch jemand: Ein junges Mädchen taucht auf und alles gerät aus den Fugen.

„Milchzähne" ist ein Roman über die Sehnsucht nach Zugehörigkeit und die Furcht vor dem Fremden, über Familie, Heimat - und über die Schönheit der menschlichen Fähigkeit, an das Unwahrscheinliche zu glauben.

»Helene Bukowski hat ein modernes Märchen geschrieben. Warmherzig, doch nicht sentimental. Vertraut und doch geheimnisvoll. Für ein paar Tage lebte ich dort, in diesem alten Haus am Waldrand, mit Skalde, Edith und Meisis und als es vorbei war, musste man mich mit Gewalt vom Türrahmen lösen. Selten sind mir Figuren so ans Herz gewachsen.« Philipp Winkler

»Ein Roman wie ein Wachtraum aus der verbotenen Zone. Wer sich hinein begibt, verliert sich darin. Und wird mit einem Finale belohnt, das zu Tränen rührt.« Thomas Klupp

Helene Bukowski wurde 1993 in Berlin geboren und studiert zurzeit literarisches Schreiben und Lektorieren in Hildesheim. Sie ist Co-Autorin des Dokumentarfilms „Zehn Wochen Sommer“, der 2015 mit dem Grimme-Sonderpreis Kultur ausgezeichnet wurde.

Der Debütpreis des Buddenbrookhauses ist ein deutscher Literaturpreis, der seit 2003 alle zwei Jahre vom Buddenbrookhaus in Lübeck „in Erinnerung an einen der erfolgreichsten Erstlingsromane, Thomas Manns Buddenbrooks“, für den ersten (deutschsprachigen) Roman eines Autors oder einer Autorin vergeben wird.

Moderation: Tristan Bielfeld

Helene Bukowski „Milchzähne"

Montag, 28. Oktober 2019 um 19:30 Uhr

Buddenbrookhaus, Mengstr. 4

Karten sind im Museumsshop unter Tel. 0451 122 4190 oder per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erhältlich, sowie an der Abendkasse.

Tickets: 7/5 Euro