Die Kulturtanke am Holstentor lädt ein zur Jahresschau mit gesammelten Werken (2021-2024) von Lübecks kreativem Multitalent Jana Nitsch. Denn die außerordentlich talentierte Künstlerin baut nicht nur Skulpturen, sondern macht auch Musik (Troubadour), schreibt poetische Lyrik und stellt wunderschönen Schmuck her. Sie selbst sieht sich als „musizierende Poetin mit dem Hang zu wesenserschaffender Knetitation“.

Ihr momentanes Herzens-Projekt erlebt seine Realisierung momentan im DefactoArt und trägt den Titel: „Mondphasen und andere Entfaltungen“. In ihrer aktuellen Schau zeigt sie neuerdings Skulpturen aus der Serie „Mondkinder“, die vor himmlischer Malerei und in Betrachtung von Gestirnen zu sehen sind. Aus Ton gefertigt und mit Elementen der Goldschmiedearbeit, Musik und Lyrik vereint, entstehen so immer wieder Jana Nitschs Skulpturen, welche zum Betrachten, Erkennen und zum Spiegeln einladen - eine kleine innerliche Entdeckungsreise von Angesicht zu Angesicht. Dabei ist das eine Angesicht die Figur und das andere der Betrachter.

Aus der Serie: Das innere Kind, (c) Jana Nitsch

Sie arbeitet dabei meist intuitiv und spielerisch und lässt sich selbst überraschen, welches Wesen ihre Hände zum Leben erwecken. Für ihre filigrane Arbeit verwendet sie hochgebrannten Ton, Keramikfarben, Edelmetalle, Edelsteine, Spieluhren, Lampen und Brunnen. So entstehen ihre witzigen, skurrilen, manchmal auch traurigen oder liebenden Figuren, die auch mal sehr sexy daherkommen, wie die Frauenfiguren aus ihrer Serie „Les Frivoles“. Und manchmal könnte man meinen, daß sie einem zuzwinkern, um einen zu sagen: „Es ist wie es ist … Mach weiter, dann bleibt es besser ….



Am Samstag um 19 Uhr gibt es ein kleines Konzert mit Jana Nitsch und ihrem Duo Troubaduo (Hutkasse). Und leider läuft die Schau nur bis zum 27. Oktober2024, also eiligst in die Kulturtanke aufmachen und lauschen und staunen.

Öffnungszeiten: Do+Fr 16-19 Uhr, Sa+So 13-18 Uhr

Kunsttankstelle Defacto Art am Holstentor, Wallstraße 3-5, 23560 Lübeck





Holger Kistenmacher Jahrgang 1956, freischaffender Journalist seit gut 25 Jahren, studierter Realschullehrer, praktizierender psychosozialer Betreuer, ambitionierter Fotograf und Kulturschreiber mit den Fachgebieten: Moderne Gegenwartskunst, Literatur, Musik zwischen Jazz und Rock, Nordische Filme, Moderner Tanz. Weltenbummler und Reisejournalist.









Fotos: Holger Kistenmacher