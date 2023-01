Gleich zwei kleine Ausstellungen möchte ich dem geneigten Kunstfreund heute ans Herz legen.

Zunächst geht es in die kleine Galerie von Anne von der Heyde, die in ihrem Ausstellungsraum „Kontrapost“ in der Lübecker Altstadt, Balauerfohr 6-8 normalerweise kleine eigene Skulpturen, aber auch von Guillermo Steinbrücken oder kleine Aquarelle von Possehl-Preisträgerin Janine Gerber zeigt. Jetzt hat sie drei junge Künstler (Moritz Werner, Michel Foede und Lür Lappan) eingeladen, ihre frechen Aktbilder zu zeigen.

Das Künstlertrio, das sich „Akte-Art“ nennt, hat sich eher zufällig zusammengetan, um Kunst zu machen. Die beiden Kumpel Werner und Lappan hatten sich zu Corona-Zeiten schlicht gelangweilt. Also zogen sie aus, um sich auszuziehen. Angefangen hatte es mit einem Schwimmbad in Köln, welches der Vater von Moritz, ein Architekt , entkernen ließ, um es zu sanieren. Dort entdeckten sie nackte Skulpturen, die sie dazu animierten, sich ebenfalls nackig zu machen, um sich gegenseitig mit dem Handy zu fotografieren.

Akte-Art: Nude Dudes

Und die Ergebnisse wurden als gut befunden, also zogen die beiden 23-jährigen raus in die Natur, in ein Parkhaus oder auf den Mini-Golfplatz, um weiterhin die Klamotten abzulegen und sich nackt zu präsentieren. Mittlerweile haben sie den 22-jährigen Michel Foede aus Ratzeburg getroffen, der sie dann ein wenig professioneller ablichtete. Jener Michel machte zur Zeit zwar eine Ausbildung zum Zimmermann in Lübeck, war aber sehr stark an der Fotografie interessiert. Also wurde aus der lustigen Spielerei eine schon fast professionelle Akt-Fotografie.

Aber im Gegensatz zu dem gängigen Genre, dass überwiegend weibliche Akt-Modelle abbildet, sind es jetzt eben junge Männerkörper, die sich inszenieren. Dabei sind die Bilder niemals pornografisch, eher frech und humorvoll. So zeigen sich die Jungs in Beatles-Manier nackt über einen Zebrastreifen marschierend oder im Kino im Burgtheater Ratzeburg. Manchmal wirken die Locations skurril oder wurden mitten in der Nacht aufgesucht. Es geht ihnen nicht darum, ihre Genitalien in die Kamera zu halten, wie es vielleicht in Pornobildern gemacht wird, sondern sie möchten eher diese Schmuddelecke meiden, um die künstlerische Nacktfotografie von Männern von diesem Tabu zu befreien.

Akte-Art: Nude Dudes

Und das Ergebnis gibt ihnen recht. Die Fotos sind ästhetisch geschmackvoll, haben Witz und Cleverness. Ein ausverkaufter Kalender aus dem letzten Jahr zeigt auch schon ein wenig geschäftlichen Erfolg. Also wurde das Akt-Portfolio erweitert, ein weiterer Kalender erstellt und die erste Ausstellung organisiert. Man darf gespannt sein, wie sich das junge Trio weiter entwickelt.

Die Galerie Kontrapost, Balauerfohr 6-8 unweit der Hüxstraße zeigt die Ausstellung „Nude Dudes“ jeweils Mittwochs - Freitags von 11 - 18 Uhr, sowie Samstags von 11 - 17 Uhr bis zum 15. Februar.

Die zweite Ausstellung läuft unter dem Titel „Born under the sky of sleeping feet“, wurde vom Kulturfunken gefördert und findet in den ehemaligen Räumlichkeiten einer alten Apotheke in der Breiten Straße 11 statt. Die Künstler stammen aus Leipzig und Berlin und arbeiten als Künstler-Kollektiv. (Alexander Endrullat, Ruth Unger, Flaccio Knop und Matti Schulz). Zu sehen gibt es in den wunderbar abgerockten Räumlichkeiten Skulpturen, Zeichnungen, Malerei, Fotografien und ein Video.

Born under the sky of sleeping feet

Gleich am Eingang steht eine schwarze Pappmaschee-Figur mit erhobenem Zeigefinger und der Aufschrift „Mac Müllsack“ auf der Brust. Aber sofort geht der Blick weiter auf einen großen Löwen mit oranger Mähne, der über ein Video wacht, das eine lustige „Sächsisch-Mediterrane Schiffsfahrt“ auf der Elbe bei Dresden dokumentiert und karikiert. Auch die weiteren Arbeiten zeigen den eigenwilligen Humor dieses Künstler-Quartetts: So gibt es großformatige, seltsame Kreuzworträtsel, Comic-artige Zeichnungen unter dem Titel „Live Video Chat 1-4“ oder schräge Lackbilder rund um das Thema Tee-Trinken. Wobei die angebotenen Teesorten allerdings Namen tragen, wie „Verspannungstee für Nervosität und Reizbarkeit“ oder „Träumschlecht“.

Runter geht es in den staubigen Keller mit abgeschlagenem Putz, wo gleich um die Ecke ein „Stinke-Finger“ grüßt. Dann folgen diverse gesammelte Auto-Bilder, die allerdings des Deutschen liebstes Spielzeug eher ramponiert zeigen. Die Fotos versammeln Blechschäden, eingeschlagene Fensterscheiben oder geplatzte Reifen. Da kommt auch schon einmal eine Karre aus der Wand gefahren. Vervollständigt wird die Schau dann noch mit Bildern und Lackarbeiten zum Thema „Mit einem Bein in der Disco“ oder über die teuersten Parkplätze der Welt. Herrlich schräg, lustig und subversiv.

Born under the sky of sleeping feet

Das einzige Manko der Schau ist, dass der Besucher keinerlei Infos zu der Kunst oder den Künstlern erhält. Auch die freundliche Aufsichtskraft wusste nix genaues, schade.

Die Ausstellung in der Breiten Straße 11 läuft noch bis zum 3. Februar und ist Freitags bis Sonntags jeweils von 15 - 18 Uhr zu besichtigen.

Fotos: Holger Kistenmacher