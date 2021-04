Im Museum Behnhaus Drägerhaus ist eine 2-Kanal Audio-Installation mit dem Titel „Angst kommt vor dem Schrei“ der Künstlerin Ute Friederike Jürß ausgestellt. Die Installation basiert auf einem eigens hierfür geschriebenen Gedicht des Autors Feridun Zaimoglu.

Anzeige

In der bildmächtigen Sprache der Lyrik sind zeitgleich die Stimmen zweier fiktiver Figuren zu hören, eine weibliche und eine männliche. Die weibliche Stimme „Esther“ zeichnet Sehnsucht und Verlassenheit sowie Kriegstraumata, Fluchterfahrung und die Ankunft in einer für sie neuen Welt nach. Die männliche Stimme bleibt anonym und verwendet eine hasserfüllte, rassistisch hetzende, kriegstreibende Rhetorik im bösartigen Versuch, die Gesellschaft zu spalten.



Ergänzt wird die Installation durch 24 digital bearbeitete Zeichnungen von Ute Friederike Jürß, die die skizzenhafte Grundlage des kreativen Austauschs zwischen der Künstlerin und dem Schriftsteller bildeten. Das Museum Behnhaus Drägerhaus wurde als Ort für die künstlerische Intervention ausgewählt, da es die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet, was Jürß dazu inspirierte, die sich in allen Epochen wiederfindenden, zeitübergreifenden Themen Angst und deren Instrumentalisierung hier zu platzieren.

Angst kommt vor dem Schrei

Museum Behnhaus Drägerhaus

Ausstellung bis zum 27. Juni 2021

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10-17 Uhr