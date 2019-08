Der großartige Kirchen-Kunstraum der Lübecker Petri-Kirche ist zur Zeit mit lila Teppichboden ausgelegt.

Anzeige

Auf dieser markanten Farbe haben es sich die skurrilen Keramikfiguren der 37jährigen Künstlerin Nschotschi Haslinger, einer Meisterschülerin aus der Hochschule für Bildende Kunst in Braunschweig, gemütlich gemacht. Auf verschiedenen Podesten verteilt erwartet den Besucher teilweise Gruseliges: schickes Schuhwerk, in dem noch die Reste der Füße stecken; Lustiges: Zähne und krumme Zahnbürsten; Spooky: brennende Handtaschen: Skurriles: Kröten, Lurche und anderes Raupenzeugs.



Die Sommerausstellung in der Petri-Kunstkirche hat Oliver Zybok von der Lübecker Overbeck-Gesellschaft zusammengestellt. Ehemals war er Dozent an der Braunschweiger Künstlerschmiede und hatte dort auch die jetzt ausstellende Künstlerin kennengelernt.



Neben den bunten, wilden Keramiken, die so einige Gehirnwindungen in Gang setzen dürften, gibt es aber auch noch diverse Bilder, die in Petersburger Hängung an einer Seitenwand des Kirchenraums ausgestellt sind, die ebenfalls für Diskussionsstoff und Interpretationsgespräche führen dürften.



Sowohl bunte Tuschezeichnungen als auch düstere Figuren sind mystisch, gespenstisch aufgeladen zu sehen. Ambivalenzen und Brüche tun sich auf. Es geht um Sex, Tod und Leben. Vieles liegt im Auge des Betrachters. Interessant ist die Ausstellung allemal und zu empfehlen sowieso.

Nschotschi Haslinger - "Die untere Welt"

Ausstellung bis zum 1. September 2019

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 16 Uhr

St. Petri Lübeck

Fotostrecke

Fotos: Holger Kistenmacher