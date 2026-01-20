Mit „Der Schimmelreiter“ bringt KOLK 17 am 30. und 31. Januar 2026 einen der eindrucksvollsten Texte der deutschen Literatur als atmosphärisches Abendprogramm auf die Bühne. In einer Verbindung aus Marionettenspiel, Projektionen und Musikcollagen entsteht eine dichte, bildgewaltige Theaterfassung von Theodor Storms letzter Novelle – rau, poetisch und zutiefst menschlich.

Ein Genie am Deich – Vernunft und Verhängnis

In der kargen nordfriesischen Landschaft wächst Hauke Haien heran und träumt von einem neuen Deich, der höher, sicherer, moderner ist. Seine Vision stößt auf Misstrauen. Hauke glaubt an Fortschritt – und unterschätzt dabei die Macht des Irrationalen. Zwischen Pflicht und Einsamkeit bleibt nur seine kleine Tochter ein Anker menschlicher Wärme – und das Unheil nimmt seinen Lauf.

Gespenstergeschichte und Realismus – Storms Kampf um die perfekte Form

Theodor Storm begleitet der Stoff des Schimmelreiters ein Leben lang. Schon als junger Mann liest er von einer alten Deichsage – und verliert sie wieder. Jahrzehnte später beginnt er mit Studien und drei Jahre lang ringt Storm mit dem Text. Sein Ziel: die Gespenstergeschichte mit der realistischen Novelle poetisch zu verbinden.

„Der Schimmelreiter“ erscheint 1888 – wenige Monate vor Storms Tod. Das Werk bündelt alles: seine Naturauffassung, seinen feinen Humor, seine Menschenliebe und seine existenziellen Fragen nach Schuld, Verantwortung und Schicksal.

Bilder, die bleiben – Figurentheater zwischen Sturm und Stille

Foto: (c) Kobalt FigurentheaterMarionetten, Projektionen, Musikcollage - so entsteht ein intensives Theatererlebnis, das nicht erklärt, sondern spürbar macht – die Gewalt der Natur ebenso wie die Einsamkeit eines Menschen, der seiner Zeit voraus ist.

Ein Abend, der nachhallt

„Der Schimmelreiter“ ist tief berührend - eine Geschichte über Fortschritt und über Angst vor dem Neuen, Liebe und die Frage, wie viel Vernunft der Mensch der Natur entgegensetzen kann. Ein Abend, der lange nachwirkt.

Der Schimmelreiter - Abendprogramm nach Theodor Storm

Freitag, 30. Januar und Samstag, 31. Januar jeweils 19:30 Uhr

KOLK 17 Figurentheater, Kolk 14, 23552 Lübeck

Weitere Infos unter www.kolk17.de