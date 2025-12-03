Drei Stimmen, eine Leidenschaft: Am 17. Dezember 2025 um 20 Uhr bringen The Italian Tenors ihren ganz besonderen Weihnachtszauber nach Lübeck. Die drei gefeierten Tenöre laden das Publikum ein auf eine musikalische Reise durch die schönsten Melodien der Weihnachtszeit.

Luca Sala, Bruna Almeida und Evans Tonon sind nicht nur auf den internationalen Opernbühnen zu Hause, sondern begeistern seit Jahren mit ihrer einzigartigen Verbindung aus klassischem Gesang und italienischer Popmusik. Mit ihrem Debütalbum „That’s Amore“ sorgten sie für Aufsehen. Nun widmen sie sich ganz der schönsten Zeit des Jahres: Weihnachten.



In ihrem neuen Weihnachtsprogramm präsentieren The Italian Tenors ihre liebsten Weihnachtslieder sowie eine stimmungsvolle Auswahl traditioneller und moderner Weihnachtssongs aus aller Welt – von Italien über Frankreich bis in die USA. Ob feierlich und besinnlich, fröhlich und beschwingt oder verträumt und nostalgisch: Jedes Lied erzählt seine eigene Geschichte, gemeinsam aber feiern sie die universelle Botschaft des Festes – Frieden, Freude und Miteinander.

Foto: (c) Hypertension Music



Begleitet von einem orchestralen Klangbild, charmanten Anekdoten und ihrer unnachahmlichen Bühnenpräsenz, erschaffen die drei Ausnahmestimmen magische Momente voller italienischem Flair. Ihr stilistischer Brückenschlag zwischen Klassik und Pop macht jedes Konzert zu einem mitreißenden Erlebnis – weit über Genre-Grenzen hinaus.

The Italian Tenors verzaubern mit ihrem stimmgewaltigen und gefühlvollen Belcanto das Publikum und lassen die weihnachtliche Vorfreude lebendig werden.

AKTION

The Italian Tenors haben sich für das anstehende Weihnachtskonzert in Lübeck eine besondere Aktion überlegt. Die italienischen Tenöre suchen einen Kinder- oder Kirchenchor, der Lust hat die Lieder „Happy Christmas/War is over“ und "Still, Still, Still" mit Ihnen gemeinsam während des Konzertes auf der Bühne zu singen. Text und Noten werden selbstverständlich zur Verfügung gestellt.

Interessierte Chöre können sich bei dem Konzertveranstalter Hypertension Music, per Email mit dem Stichwort „The Italian Tenors suchen Chor" melden.



The Italian Tenors - A Christmas Celebration

Mittwoch, 17. Dezember 2025 um 20 Uhr

Kolosseum, Kronsforder Allee 25, 23560 Lübeck

Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei eventim.