Am 27. und 28. Juni um 15 Uhr präsentiert Kolk 17 Figurentheater das Stück "Wetterleuchten" vom Theaterkollektiv Prinzip Rauschen. Es ist ein Theaterstück für Kinder, in dem ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen thematisiert wird.

Ein Weltenbummler fliegt Richtung Erde. Kann man das Wesentliche auf der Erde suchen und einfangen? Wegen Unwetter muss er notlanden. Doch sein Fluggerät kommt in die falschen Hände … Aus technischen Lichteffekten und atmosphärischen Geräuschkulissen entsteht eine Miniaturwelt ohne Worte.

Ein Dachboden. Drei Freunde. Die Entdeckung einer Geschichte. Ein Weltenbummler begibt sich mit seiner Erfindung auf eine Abenteuerreise, um das Wesentliche auf der Erde zu suchen und einzufangen. Dabei legt er sich schließlich mit dem Wetter an. Nach einer Notlandunggerät seine Maschine in die falschen Hände und bedroht das Gleichgewicht.

In Kooperation mit dem Figurentheater Osnabrück e.V. entwickelt das Theaterkollektiv Prinzip Rauschen ein Theaterstück für Kinder, in dem ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen thematisiert wird. Deswegen bestehen Objekte und Bühnenbild größtenteils aus recyceltem Material, das in jedem Haushalt zu finden ist. Zusammen mit blinkenden, technischen Controllern, mit welchen live auf der Bühne atmosphärische Geräuschkulissen geschaffen werden, entsteht somit eine Miniaturwelt, in welcher sich Schauspiel und Objekttheater begegnen. Dabei wird komplett auf gesprochene Sprache verzichtet.

Zeichnungen und Geräusche, die mit Kindern in einem co-kreativen Prozess entstanden sind, finden sich in der Inszenierung wieder.



„Wetterleuchten von Prinzip Rauschen ist eine rundum gelungene Arbeit. Sie nimmt uns mithilfe von Objekttheater auf eine fantasievolle Reise, um uns und unser Handeln auf diesem Planeten zu hinterfragen und ganz nebenbei alle Menschen ab 6 Jahren gleichberechtigt anzusprechen, ästhetisch zu überzeugen und träumerisch zu packen.“ (Jurystatement zur BEST OFF_professionals Nominierung 2024)

https://prinzip-rauschen.de

Foto: (c) Prinzip Rauschen

Wetterleuchten

Freitag, 27. Juni und Samstag, 28. Juni 2025 jeweils um 15 Uhr

KOLK 17 Figurentheater

Tickets buchen

Weitere Infos unter www.kolk17.de