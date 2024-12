In Storms letzter Novelle gehen dichte Sprache und eindrückliche Bilder eine großartige Verbindung ein, denen das Kobalt Figurentheater mit Marionetten, Projektionen und Musikcollagen nachgeht. Am Dienstag, den 31. Dezember 2024 um 19:30 zeigt das KOLK 17 Figurentheater, das derzeit noch im Hansemuseum zu Gast ist, zum letzten Mal in diesem Jahr diese einzigartige Inszenierung.

In karger nordfriesischer Landschaft wächst ein Genie heran: Hauke Haien will seine Vision eines neuen Deiches in einer ängstlichen, abergläubischen Umgebung verwirklichen. Doch er unterschätzt in seinem Ehrgeiz die Macht des Irrationalen; nur seine kleine Tochter ringt ihm immer wieder menschliche Wärme ab. Der Deichbau verzögert sich katastrophal …

1838 erscheint in Hamburg der Nachdruck einer Deichsage von der Weichsel – »Der gespenstige Reiter« –, die Theodor Storm (1817–1888), 21-jährig, liest. Zeitlebens versucht er vergeblich, diesen Artikel wiederzufinden; die Stimmung des Deichsagenstoffs verlässt ihn nicht mehr. 1885 beginnt er mit Studien, Skizzen, Forschungen über den Deichbau des 17. und 18. Jahrhunderts, über Deichgrafen, Konstrukteure und Landverkaufsstrategien in Nord- und Ostfriesland.

Auch seine ausgezeichneten Kenntnisse über nordfriesische Sagen und Aberglauben fließen in die Arbeit ein. Drei Jahre lang bereitet er neben seiner anderen schriftstellerischen Arbeit die Novelle »Der Schimmelreiter«, vor. Schwerkrank ringt er mit den Figuren, mit dem Stoff. Er will die »Gespenstergeschichte« mit der Form der realistischen »Novelle« poetisch verbinden. Bis zuletzt, noch nach der ersten Drucklegung, feilt er an Formulierungen, streicht Szenen, erweitert Sätze, prüft den Sprachrhythmus. Die Novelle erscheint endlich im Frühjahr 1888; Storm stirbt im Sommer 1888 an Magenkrebs. Hier in seinem letzten Werk hat er noch einmal seine literarischen Fragestellungen, seine Naturauffassung, seinen köstlichen Humor und seine Menschenliebe leidenschaftlich gestaltet und uns als Vermächtnis hinterlassen.

Der Schimmelreiter

Dienstag, 31. Dezember 2024 um 19:30 Uhr

KOLK 17 Figurentheater zu Gast im Hansemuseum

Online-Tickets