Nach Yaroslav Ivanenkos umjubelter Version von Sergei Prokofjews »Cinderella« in der letzten Spielzeit präsentieren sich 2024/25 in »Der flüchtige Augenblick« gleich drei Choreograf:innen mit neuen Tanzstücken dem Lübecker Publikum und feiern einmal mehr den unermesslichen Reichtum der Tanzszene. Am Samstag, den 29. März ist um 19:30 Uhr im Großen Haus Premiere.

Unter den Titeln »The Dying Poet« und »Is This It?« ist Antoine Jully – Chefchoreograf und Ballettdirektor der BallettCompagnie Oldenburg – mit zwei intensiven Miniaturen vertreten. Kristina Paulin stellte sich in Kiel bereits 2022 bei den »Jungen Choreograf*innen« vor und setzt sich in ihrem Stück »Gilded Reverie« mit dem Maler Gustav Klimt auseinander. Edvin Revazov ist Erster Solist beim Hamburg Ballett und Künstlerischer Leiter des Hamburger Kammerballetts. Seine erste Arbeit für Kiel und Lübeck trägt den Titel »Kintsugi« und widmet sich der (Un-)Vergänglichkeit menschlicher Beziehungen.

Der flüchtige Augenblick

Tanzabend von Edvin Revazov, Antoine Jully und Kristina Paulin - Eine Produktion des Ballett Kiel

Samstag, 29. März um 19:30 Uhr

Theater Lübeck, Großes Haus

Tickets und weitere Infos unter www.theater-luebeck.de