Das Pilotprojekt hat einen phänomenalen Erfolg verzeichnet: Im Zeitraum November und Dezember 2022 haben 968 Studierende der drei Lübecker Hochschulen Universität zu Lübeck, Technische Hochschule sowie Musikhochschule Lübeck insgesamt 2211 Eintrittskarten für hauseigene Vorstellungen des Theater Lübeck gebucht.

Die Beteiligten des Kooperationsprojektes – die Studierendenvertretungen der drei Hochschulen und das Theater Lübeck – zeigen sich gleichermaßen begeistert von der Resonanz und haben gemeinsam entschieden, dieses Projekt nun regulär zu etablieren: ab September 2023 geht es offiziell an den Start. Studierende der Universität zu Lübeck, der Technischen Hochschule Lübeck sowie der Musikhochschule Lübeck gehen kostenlos ins Theater Lübeck. Dies gilt für alle hauseigenen Veranstaltungen – auch für Premierenvorstellungen sowie für die Konzerte des Philharmonischen Orchesters der Hansestadt Lübeck, nicht jedoch für Sonderveranstaltungen, Gastspiele, Silvestervorstellungen sowie das Weihnachts- und das Neujahrskonzert.

Studierende der drei Hochschulen haben ab 10/06/23 die Möglichkeit, sich über die Website des Theater Lübeck zu akkreditieren. Die Akkreditierung ist Voraussetzung für die Buchung kostenloser Karten. Auf der Startseite theaterluebeck.de wird ein entsprechendes Formular bereitgestellt. Auch wer bereits eine Registrierung aus der Phase des Pilotprojektes hatte, muss sich erneut über das Formular beim Theater Lübeck anmelden. Ab dem 10/06/23 startet zudem der Kartenvorverkauf für die Spielzeit 23/24. So haben Studierende dann bereits die Möglichkeit, sich über den Webshop als Print at home oder Mobiles Ticket auf dem Smartphone sowie an der Theaterkasse eine Karte pro ausgewählter Vorstellung zu buchen.

Möglich wird dieses Angebot dank einer Querfinanzierung durch die Studierendenvertretungen – die Theatertickets werden über den Studierendenbeitrag finanziert. Für registrierte Studierende ist eine Freikarte pro Vorstellung ab Platzgruppe 3 nach Verfügbarkeit im Webshop des Theater Lübeck oder an der Theaterkasse für eine unbegrenzte Anzahl von Vorstellungsterminen buchbar. Sie ist nur gültig in Zusammenhang mit einem gültigen Studierendenausweis der o. g. Bildungseinrichtungen, der zusammen mit der gebuchten Eintrittskarte beim Einlass vorzulegen ist.

»Wir freuen uns außerordentlich über den großen Erfolg des Pilotprojektes und die geteilte Begeisterung für dieses Projekt auf Seiten aller vier Kooperationspartner:innen«, sagt Schauspieldirektor Malte C. Lachmann, der das Projekt initiiert hat. Von Seiten der Hochschulen haben Florian Marwitz vom AStA der Universität zu Lübeck, Moritz Stöckel vom AStA der Technischen Hochschule Lübeck und Barbara Dietrich vom AStA der Musikhochschule Lübeck das Pilotprojekt beim Pressetermin vertreten und ihrer Freude über den großen Erfolg sowie die Fortsetzung des Angebots Ausdruck verliehen.

Caspar Sawade, Geschäftsführender Theaterdirektor des Theater Lübeck drückt seinen Dank an die Studierendenvertretungen und die Studierenden zudem durch ein spontanes Angebot aus: »Um die Wartezeit bis zum offiziellen Start zu verkürzen, möchten wir allen aktuell eingeschriebenen Studierenden der drei Lübecker Hochschulen das Angebot machen, sich auch für den Rest der laufenden Spielzeit gegen Vorlage ihres entsprechenden Ausweises eine kostenlose Theaterkarte pro Vorstellung an der Theaterkasse zu besorgen. Dieses Angebot gilt ebenfalls für die hauseigenen Produktionen und für Plätze ab der Platzgruppe 3 nach Verfügbarkeit – allerdings ausschließlich an der Tages- und der Abendkasse des Theater Lübeck, es ist hierfür keine Onlinebuchung möglich.«

Mit der Etablierung dieses hochattraktiven Angebotes für Studierende der Lübecker Hochschulen geht das Theater Lübeck einen wichtigen Schritt auf sein Ziel zu, stetig mehr junge Menschen für Theater zu begeistern und eine Publikumsneugewinnung bei jüngeren Publikumsschichten zu erreichen.

Theaterkasse 0451/399600 Kartenkauf online theaterluebeck.de