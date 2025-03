"Männer brauchen Liebe, sonst machen sie Krieg." Frei nach diesem Leitvers präsentieren Countertenor Johann Moritz von Cube, Rock-Poet Arno Zillmer und die Sängerin Katharina Goebel am Samstag, den 22. März in den Kammerspielen des Theater Lübecks Erotische Texte, alte Liedkunst und neue Rocksongs.

In diesem Programm wird in historischen und zeitgenössischen Texten über die Stilistiken klassisches Kunstlied, Rock/Pop-Musik und Lyrik die unbändige Sehnsucht der Männer nach Liebe und Erotik dargestellt. Dabei wird mit einem satirischen Auge der Versuch unternommen, diese männliche Sehnsucht in einer verständnisvollen Begegnung zu erfüllen, um uns gesellschaftlich vor Gefahren zu bewahren, die von unerfüllten Männerherzen ausgehen können.

Ein Konzertabend mit Zitaten und Musik von Franz Schubert, Prince, Goethe, Ben B. Lindsey, Udo Lindenberg, Rilke, Kafka, Adam Krieger, Villon, Depeche Mode u.v.a

Johann Moritz von Cube ist Sänger mit Herz und Verstand und feiert Erfolge in Europa, Asien und Amerika. Sein musikalisches Repertoire reicht von Johann Sebastian Bach über Dietrich Buxtehude, Georg Friedrich Händel bis Wolfgang Amadeus Mozart und anderen. Auf der Opern- und Theaterbühne verkörpert er immer wieder genialische, hochsensible und exzentrische Charaktere und gibt auch seiner komödiantischen Seite Raum. Im Programm interpretiert er mit seiner exzellent ausgebildeten Stimme das klassische Kunstlied begleitet vom Klavier. www.johannmoritz.de

Arno Zillmer ist Träumer und Rebell mit einem leidenschaftlichen Herzen. Er hat mit mehreren Studioalben und Konzerten mit bekannten Größen erfolgreich auf sich aufmerksam gemacht und stand sowohl mit Stars und Sternchen auf einer Bühne. Gezielt kreiert er Genre übergreifende Projekte mit bekannten Künstler*innen der deutschsprachigen Musik- und Schauspielszene. Zum Programm präsentiert er Lieder aus seiner Feder sowie bekannte Rockhits der deutschsprachigen und internationalen Musikwelt. www.arno-musik.de

Katharina Goebel ist TV- und Theater-Schauspielerin sowie Jazz- und Rocksängerin. Musiken aller Genres bestimmen ihr Leben. Sie hat im zarten Alter von 20 Jahren die große Ehre, mit Berliner Jazzgrößen wie Rudy Stevenson und Reggie Moore zusammenarbeiten zu dürfen. Später teilt sie sich in diversen Bands die Bühnen dieser Welt u.a. mit Jimmy Somerville, Rosenstolz, Michael Holm, Mary Roos, Götz Alsmann, Jiggs Whigham, Mori Kante, Candy Dulfer und Maynhard Furgeson. Im Programm übernimmt Katharina Goebel den Konter zu den beiden männlichen Protagonisten und führt damit so manch gelesenen Text ad absurdum oder unterstreicht die Leidenschaft der Aussage. www.katharinaleonoregoebel.de

Musiker:innen:

Diana Yanushkevych, klassisches Klavier und Oleg Yanushkevych, Violine - Musik-Ehepaar aus der Ukraine und Absolventen der Tschaikowsky-University Kiew.

Stefan Paule Fege, Rock-Klavier. Begleitmusiker von Arno Zillmer seit 2007 und ausgebildeter Pianist, spielte in und für diverse Rockband-Formationen und Tonstudioproduktionen.

Inszenierung:

Marc Lippuner, künstlerischer und geschäftsführender Leiter der WABE Berlin, Gründer der »Kulturfritzen« realisiert dokumentarische Projekte mit dem von ihm gegründeten Theaterkollektiv PortFolio Inc. oder inszeniert große Dramen in kleinen Theatern der deutschsprachigen Provinz.

Wir brauchen Liebe! Männer in Ekstase.

Premiere am Samstag, 2.. März 2025 um 20 Uhr

Kammerspiele, Theater Lübeck

Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.