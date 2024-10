Eine französische Schirmverkäuferin, ihr Fahrrad und eine Sammlung zauberhafter Schirme bilden den Ausgangspunkt eines magischen Abends, der das Publikum in die Welt des "Kleinen Prinzen" entführt. In einer poetischen Inszenierung, die weit mehr ist als ein Märchen, wird die Geschichte zur Parabel über den Sinn des Lebens.

Die Schirme verwandeln sich in ferne Planeten, das Fahrrad dient als Bühne für eine Reise, die die Zuschauer mit geheimnisvollen Figuren bekannt macht. Währenddessen erklingen die melancholischen Chansons der verlassenen Rose, Planeten drehen sich majestätisch, magische Schatten tanzen, und ein leuchtender Brunnen taucht die Bühne in ein besonderes Licht. Am Ende entschwebt die geheimnisvolle Frau selbst in die Weiten des Universums, auf der Suche nach jenem unsichtbaren Schatz, der das Leben schön macht – eine flüchtige Begegnung mit der Ewigkeit.





Dieses Stück, gespielt von Christiane Weidringer, wird am Samstag, den 26. Oktober 2024 um 19:30 Uhr im Europäischen Hansemuseum vom KOLK 17 Figurentheater & Museum präsentiert und bildet den krönenden Abschluss des Figurentheaterfestivals KONTRASTE. Tickets sind online unter www.kolk17.de/tickets erhältlich.



KOLK 17 kehrt am 27. November mit einer Auswahl beliebter Klassiker und neuer weihnachtlicher Inszenierungen ein letztes Mal zurück an seinen Gastspielort im Europäischen Hansemuseum. Ab Ende März begrüßt KOLK 17 seine Gäste wieder im neuen alten Zuhause im Kolk.