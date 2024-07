Unter freiem Himmel und kostenlos präsentiert KOLK 17 Figurentheater & Museum diesen Samstag von 14 bis 18 Uhr erstmals die Performance "Ameisenstraße" des Vereins der Freien Darstellenden Künste Mecklenburg-Vorpommern (fredak MV e.V.). Diese einzigartige Veranstaltung im Übergangsgarten auf dem Koberg verspricht ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein.

Die "Ameisenstraße" erweckt den Übergangsgarten zum Leben, indem sie eine Vielzahl von Figuren und Charakteren präsentiert. Neben den flanierenden Lübecker:innen bevölkern eine Mopsfledermaus, eine Mücke, ein Mycelium, ein Ohrenkneifer und eine Kreuzspinne den Garten. Die Besucher können sich auf eine abwechslungsreiche Mischung aus Figurentheater, Artistik, Walk-Acts, Schauspiel und Masken-Performances freuen.



Das Programm von KOLK 17 im Übergangsgarten auf dem Koberg bietet neben den Aufführungen der "Ameisenstraße" auch weitere spannende Veranstaltungen. Noch bis zum 29. September wird gebaut, geforscht und Natur „neu“ erlebbar gemacht. Es gilt, die vielen kleinen Wunder am Wegesrand gemeinsam wahrzunehmen, ob im offenen Workshop für Familien am 18. August, beim "offenen Gewächshaus" zur Museumsnacht am 31. August oder beim eigenständigen Erkunden des musealen Gewächshauses.



Die "Ameisenstraße" lädt auch am 17. August und am 29. September zur Theaternacht dazu ein, die Natur und ihre Bewohner aus einer neuen Perspektive zu entdecken und den Übergangsgarten auf dem Koberg als kreativen und lebendigen Raum zu erleben. Verpassen Sie nicht dieses einzigartige Erlebnis im Herzen von Lübeck!