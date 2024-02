Die Inszenierung "Birds on Strings" des Figurentheater Rosenfisch aus Aachen entführt das Publikum in eine faszinierende Welt, in der Klang und Figurenspiel miteinander verschmelzen. Die Aufführung verbindet Figurentheater und Musik, Literatur und bildende Kunst in einer "Suite für Vögel und Cello". KOLK 17 Figurentheater & Museum zeigt "Birds on Strings" am 1. März um 19:30 im Europäischen Hansemuseum.

"Marionetten sind aus demselben Stoff wie die Musik gemacht. Auch weil sie von Fäden geführt werden, ähnlich den klingenden Saiten, sind sie gewissermaßen Musikinstrumente, von Musik durchwoben, von melodischer und symphonischer Substanz." So der große Puppenspieler Vittorio Podrecca.

Das Theater Rosenfisch schafft es, die Zuschauer mit einer einzigartigen Kombination aus skurrilen Vogelfiguren aus dem Hause Stephan Wunsch und feinsinnigem Cello gespielt von Soraya Ansari zu verzaubern. Soraya ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe – u.a. des Lions-Musikwettbewerbs, des Violoncello-Wettbewerbs der HfMT Köln und der Konzertreihe „Accordate“. Die Figur wird zum Instrument, das Cello wird zum Wesen und animiert die Vögel: lockt, irritiert und scheucht sie, bis sie sich auf gemeinsame Improvisationen einlassen.

(c) Greta Arntz

Die minimalistische Begleitung von Soraya Ansari setzt einen besonderen Fokus auf die Magie des Cellos. Die visuelle Gestaltung des Stücks beeindruckt durch die Vogelgestalten aus dem Atelier Stephan Wunsch: Teils skurril und abstrakt, teils aufwendig und lebhaft. Das Theater Rosenfisch haucht dem Archaeopteryx neues Leben ein, lässt den Kranich stolzieren und den Eisvogel fliegen. Unterlegt wird das Spiel durch Literatur von Brehms Thierleben bis Otto Lilienthal. Die Kombination aus virtuoser Spieltechnik und einfühlsamer Interpretation – halb szenisches Spiel, halb musikalisch-rhythmische Improvisation – macht die Inszenierung einzigartig.

Birds on Strings

Freitag, 1. März 2024 um 19:30 Uhr

KOLK17 zu Gast im Europäischen Hansemuseum

Tickets unter: https://kolk17.de/tickets und im TheaterFigurenMobil auf dem Kirchhof St. Petri.