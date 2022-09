Es wird lebendig in der Innenstadt am 24. September 2022 anlässlich der 14. Lübecker Theaternacht. Lübecks Theater, deren Türen und Tore von 15 bis 24 Uhr für Kinder, junge Leute und Erwachsene geöffnet sind, laden ein zu einer Nacht der Theaterkunst. Es gibt 5 x 2 Freikarten zu gewinnen!

Wer möchte, kann sich dem Schaffen eines einzigen Theaters widmen oder gezielt Theater-Hopping machen und möglichst viele verschiedene Eindrücke aus Produktionsausschnitten gewinnen. Ob Theater to Go, opulente Oper oder kleines, feines Off-Theater, die Angebote der 23 Theater und Ensembles sind vielfältig und bieten für jeden Kulturgeschmack etwas Passendes. Egal, ob der Sinn nach Klassik steht oder moderne Stücke präferiert werden, ob Puppen-, Tanz- oder Musiktheater: Die Besucher:innen kommen auf ihre Kosten, denn von A wie Animation bis Z wie Zauberei ist wirklich alles dabei.

Das Angebot ist breit gefächert und hält für jeden Geschmack das Passende parat:

Theater Lübeck

Das Theater Lübeck öffnet in der Theaternacht ab 17 Uhr seine Tore und präsentiert an mehreren Spielstätten im ganzen Haus ein vielfältiges Programm. Ausschnitte aus bereits erfolgreichen Produktionen werden ebenso gezeigt wie Ausblicke auf die kommende Spielzeit. Es gibt z.B. kleine Kammerkonzerte, Ausschnitte aus unserem philosophischen Abend im Studio, zwei Galashows im Großen Haus und zum Abschluss Kaffeehausatmosphäre und Kleinkunst auf der Großen Bühne. Und im Lastenaufzug kann man schließlich Mitarbeiter:innen beim Speeddating in intimer Umgebung all das fragen, was man schon immer über Theater wissen wollte.

Aus dem Bereich Tanztheater begeistert TanzOrtNord: Die Tänzerinnen und Tänzer des Ensembles zeigen im Heiligen-Geist-Hospital Ausschnitte aus der aktuellen Tanz-Produktion "Miniaturen #2/ Unbekannte Arten"

Im Theater Combinale wird ein Preview aus der aktuellen Produktion Macbeth gezeigt. Mit Perlen der Trivialliteratur wird zudem der gelesene, gelebte Groschenroman "Komet der Leidenschaft" gereicht und es gibt knackige Impro-Shows und Grölgruppen-Kostproben. Wer nicht nur zuschauen, sondern selbst spielen möchte, bekommt bei gemeinsamen Aktionen im Foyer und im Spiel.Raum in der Theaterwohnung die Gelegenheit dazu

Außerdem gewähren das theater23, theater stiller wahnsinn und Missgefallen in der Kulturrösterei Einblicke in ihre aktuellen Produktionen und Querschnitte durch ihr Repertoire.

Kobalt Figurentheater Lübeck



Die kleinen Gäste der Theaternacht werden mit zahlreichen Projekten angesprochen: Die Taschenoper Lübeck klärt mit den Kleinen im Workshop zu Hans und Greta die große Frage von Gut oder Böse. Die Erwachsenen kommen auch voll auf ihre Kosten. Es gibt ausgewachsenen Grusel mit Ausschnitten aus dem Vampir mit Musik von H. Marschner, vielleicht sogar mit einem Schlückchen Blut. Das Theater am Tremser Teich zeigt Szenen aus dem aktuellen Stück "Der Zauberlehrling". Gleichzeitig lädt dieses kleine, private Theater ab 16 Uhr auch durchgängig zum Spielen, Basteln, Malen und Aktivsein ein und erklärt kleinen und großen Besucher:innen, wie Theater funktioniert.

Die Sparte Figurentheater wird im Europäischen Hansemuseum durch das KOLK 17 Figurentheater bedient: Das Kobalt Figurentheater Lübeck zeigt die Bremer Stadtmusikanten. Silke Technau, Stephan Schlafke sowie Dr. Antonia Napp präsentieren in Szene und Gespräch die "Poesie der Stabmarionetten"

Die Schauspielschule der Gemeinnützigen ist mittlerweile über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und begeistert mit Ausschnitten aus laufenden Kinder- und Erwachsenen-Projekten. Erwachsene wie Kinder werden vom Repertoire des Lübecker Wasser Marionetten Theater angesprochen, das mit seinen Inszenierungen unter Wasser weltweit das einzige Theater seiner Art ist.

Hoftheater

Etwas auf die Ohren gibt es bei der Lübecker Sommeroperette, die neben Auszügen aus ihren Operettengeschichten auch Schlager aus den 1930er und 1940er Jahren zum Besten gibt. Das Theaterschiff Lübeck zeigt Auschnitte aus dem aktuellen Stück "Fischer sucht Frau – Zurück in den Hafen der Liebe". Als Bühne des Musical und Showtanz Lübeck e.V. gilt das Hoftheater Lübeck, das Ausschnitte z.B. aus "Crazy Sixties", "Der nackte Wahnsinn" und "Zebras küsst man nicht" zeigt.

Etwas bodenständiger wird es da in der Comödie Lübeck (ehemals Theater Geisler), das sich in der Lübecker Theaternacht mit seiner aktuellen Komödie "Liebe, Lügen, Lampenfieber" präsentiert, sowie Einblicke in die Show AHOI – Seemannsgarn mit Hein & Fiete bietet. Die Niederdeutsche Bühne, die sich für den Erhalt und die Förderung der niederdeutschen Sprache einsetzt, zeigt Kostproben aus ihrer kommenden Revue "In de Haifischbar, dor is wat los".

Das Zaubertheater Lübeck bietet Auschnitte aus seinen Shows, die immer randvoll mit zauberhaften Geschichten, Comedy, persönlichen Anekdoten und magischen Momenten sind. Das Mobile Circustheater Ea Paravicini und das Theater Liebreiz präsentieren auf dem Schrangen Ausschnitte aus aktuellen Programmen und Einblicke in neu entstehende Kreationen.

Das Mobile Circustheater Ea Paravicini

Programm

Das komplette Programm der Theaternacht ist im Internet unter www.luebeck.de zu finden und mit Beginn des Vorverkaufs auch als Flyer in allen Vorverkaufsstellen und teilnehmenden Theater zu haben. Das Theater Lübeck bietet ein gedrucktes Programm am Abend an.

Eintrittspreise

Der Eintritt für Erwachsene kostet 11 Euro; ermäßigt (Schüler, Student:innenen, Inhaber der LübeckCard, Menschen mit Behinderung) 8 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt mit der Kinderkarte (erhältlich am Abend bei allen teilnehmenden Theatern).

Ticketverkauf

Tickets sind in allen teilnehmenden Theatern und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Unter www.luebeck-ticket.de können Tickets online erworben werden sowie an der Abendkasse aller teilnehmenden Theater.