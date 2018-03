Am Freitag, 9. März 2018 fand in der Musik und Kongresshalle Lübeck die Auftaktveranstaltung zum 875jährigen Jubiläum der Hansestadt statt. Die Rotunde war gerammelt voll und es begann eine wunderbare Show am bestens vorbereiteten Veranstaltungsort.

Kamera und Schnitt: Manfred Willner/ Lübecker Wochenschau

Das bunte Programm des Festaktes fand regen Beifall des begeisterten Publikums: Klassische und moderne Orchestermusik, Chorgesang, ein launiges Interview, Schauspielszenen aus der Geschichte Lübecks, Lars Brandt las Willy Brandt, Helene Grass las Günter Grass, York Wieck las Thomas Mann und die junge Poetry-Slammerin Maria Odoevskaya trug einen extra für diese Veranstaltung geschriebenen Text vor. Der Schauspieler Jörn Kolpe moderierte die Veranstaltung meisterhaft.

Das Interview Fetköter - Saxe - Günther wird am Ostermontag, 2. April um 15 Uhr in der Radiosendung "StudioDrei am Nachmittag" im Offenen Kanal Lübeck in voller Länge zu hören sein.

Fotostrecke

Fotos: (c) Olaf Malzahn