Alin Coen ist bekannt dafür, in den Untiefen der Emotionen zu tauchen und diese in Musik zu verwandeln. „Ich lausche der Musik, die am Klavier oder an der Gitarre entsteht, und versuche, passende Worte und Geschichten zu finden, die zu dem Gefühl passen, das die Musik in mir auslöst“, erklärt sie. Ihr Spezialgebiet? Gefühle zulassen! „Meine Inspiration kommt aus der Musik selbst und aus der Beobachtung meiner inneren Welt mehr als aus äußeren Einflüssen.“

Im Oktober 2025 geht Alin Coen wieder auf Tour! Begleitet von ihren langjährigen Bandkollegen Fabian Stevens am Schlagzeug und Philipp Martin am Bass wird sie in Chemnitz, Weiden, Darmstadt, Tübingen, Leverkusen, Lübeck, Worpswede und Jena auftreten. Fans dürfen sich nicht nur auf ihre tiefgründigen Songs der letzten Jahre freuen, sondern auch auf neue, bisher unveröffentlichte Stücke.

Neben der Musik engagiert sie sich aber auch leidenschaftlich dafür, die Sichtbarkeit von Frauen in der Popbranche zu erhöhen. „Man muss sich einfach immer wieder vor Augen halten, dass Frauen durch strukturelle Ungleichheit benachteiligt sind. Meiner Ansicht nach müssen Frauen, trans* und non-binäre Personen im Musikgeschäft noch viel mehr entscheidende Positionen einnehmen. Die Idee ist, sich gegenseitig zu unterstützen und mehr Möglichkeiten zu bieten‟, sagt Alin, die darauf achtet, dass ihr Team von der Technik bis zur Promotion gemischt besetzt ist.

Und auch der Umweltschutz liegt Alin Coen schon immer am Herzen. Nach ihrem abgeschlossenen Studium der Umweltschutztechnik im Weimar zieht sie nach Holland, um dort den Master in Wassermanagement zu machen. „Ich fand es eine Zeit lang plötzlich ganz sinnlos, Musikerin zu sein. Ich dachte, ich muss was Richtiges machen im Leben. Dieser Planet brennt und was tue ich dagegen?“ Aber es zeigt sich schnell, dass die Musik nicht so einfach aus dem Leben der Künstlerin wegzudenken ist. „Das erste, das ich in Holland gemacht habe, war, von der Nachbar-WG ein Klavier zu kaufen.“ erzählt sie lachend. Heute ist sie neben dem Umweltschutz auch wieder voll und ganz der Musik verfallen und arbeitet fleißig an neuen Songs für ihr kommendes Album.

Alin Coen - "Immer noch da"-Tour

Kolosseum Lübeck

24. Oktober 2025 um 20 Uhr

Karten für diese Veranstaltung gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet auf www.mitunskannmanreden.de.