Eine Chet-Baker-Story, wie sie noch nie erzählt wurde. Die Kombination von Live-Musik und Schauspiel bietet persönliche und überraschende Einblicke in das bewegende Leben des legendären Jazzmusikers. Soundcollagen und Projektionen sorgen dabei für immer neue Stimmungen. Zu erleben am Mittwoch, den 13. November 2024 um 20 Uhr im Kolosseum.

Zur hochkarätigen Besetzung zählen Trompeter Ingolf Burkhardt (NDR Bigband), Schauspieler und Synchronsprecher Sascha Rotermund (u.a. Omar Sy, Benedict Cumberbatch) sowie Sängerin Ella Burkhardt – gerade ausgezeichnet mit dem Förderpreis der Jazz Baltica.

Die Rahmenhandlung stammt vom Autor der Jazz-Revue JAZZTERDAYS und des Theaterstücks HERBST IN NEW YORK, das im New Yorker Jazzclub Birdland spielt. Die Idee, eine Geschichte um den legendären Trompeter Chet Baker in einer besonderen Form umzusetzen, entwickelte Volker Präkelt mit Ingolf Burkhardt. Der international bekannte Trompeter der NDR Bigband stellte als musikalischer Direktor die Besetzung zusammen – ein Who’s Who der norddeutschen Jazzszene an den Instrumenten mit Shooting Star Ella Burkhardt als Sängerin. Titelrolle und Co-Regie übernimmt Schauspieler und Synchronsprecher Sascha Rotermund. Die Bühnenprojektionen stammen von Musikfotograf Steven Haberland.

Foto: (c) Steven Haberland

Das bewegende Leben von Chet Baker (1929 – 1988) ist Teil der Jazz-Historie und sogar aufwändig verfilmt worden. Allein CHET ON THE BEACH bietet als einzigartige Mischung aus phantasievollen Szenen, Hörspiel-Elementen, atmosphärischen Sounds, Projektionen & Videos samt Live-Musik ganz neue, persönliche und überraschende Einblicke in das bewegte und bewegende Leben des Ausnahmekünstlers. Ingolf Burkhardt: „Wir wollen nicht die ewig gleiche Geschichte erzählen – Drogen, Schlägereien, Fenstersturz in Amsterdam. Wir möchten vor allem den Aufstieg, den Höhenflug eines Musikgenies feiern, musikalisch und literarisch.



Mit: Ingolf Burkhardt – Trompete, Ella Burkhardt – Gesang, Sascha Rotermund – Erzähler, Edgar Herzog – Saxophone, Arrangements, Volker Präkelt – Piano, Autor, Kjell Kitzing – Gitarre, Florian Galow – Kontrabass, Felix Dehmel – Schlagzeug

Chet On The Beach

Mittwoch, 13. November 2024 um 20 Uhr

Kolosseum Lübeck

