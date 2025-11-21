Die Bläserklassen der Musikhochschule Lübeck (MHL) laden am Samstag, 22. November, ab 17 Uhr zu einer musikalischen Reise durch Frankreich ein. In drei Konzertteilen um 17 Uhr, 19 Uhr und 21 Uhr präsentieren sie im Großen Saal der MHL Kammermusik französische Komponisten aus vier Epochen. Erstmals begleiten die jungen Interpreten das Programm mit eigenen Moderationen.

40 internationale Studierende aus verschiedenen Bläser- und Klavierklassen der MHL präsentieren sich beim dreiteiligen Kammermusik-Fest „Frische Brise“ in diesem Jahr mit Werken aus Frankreich. In mehr als zehn verschiedenen Ensembles vom Duo bis zum Sextett stellen sie in Wort und Ton französische Kammermusik aus verschiedenen Jahrhunderten vor. Es erklingen Werke unter anderem von Marais, Couperin, Milhaud, Saint-Saëns, Strawinsky und Françaix.

Anaëlle M’Barek, Foto: (c) MHL

Der erste Konzertteil versetzt ab 17 Uhr mit Werken von François Couperin und von Marin Marais mit höfischer Eleganz in die Zeit des Barock. Der zweite Teil führt ab 19 Uhr mit Werken von Camille Saint-Saëns wie seinen Sonaten für Oboe, Klarinette und Fagott in die französische Romantik. Der dritte Teil schließt ab 21 Uhr mit Werken der Spätromantik und der Moderne von Germaine Tailleferre, Vincent d’Indy, Igor Strawinksy und Jean Françaix. Zu den Interpreten gehört auch das preisgekrönte Quantum Bläserquintett, dessen Klarinettistin Anaëlle M’Barek beim diesjährigen Wettbewerb um den Possehl-Musikpreis wiederholt ausgezeichnet wurde.

Neben der Einstudierung der Werke lernten die Studierenden beim diesjährigen Kammermusikprojekt „Frische Brise“, was es bedeutet, eine Moderation zu gestalten. Diese wurde im Rahmen eines Kurses beim Gastdozenten Prof. Wolfgang Rüdiger erarbeitet, Fagottist, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge. Mit seinen Fragen „Was drückt das Werk aus? Was könnte die Idee des Stückes sein? In welcher Zeit wurde es komponiert?“, bot er den Studierenden einen Perspektivwechsel, um für sich selbst und das Publikum einen individuellen und spannenden Zugang zur Musik zu finden. Fagottistin Marit Jourdan, die im ersten Konzertteil die Moderation für eine Suite von Milhaud übernimmt, beschreibt das als besondere Herausforderung: „Sonst geht man auf die Bühne und ist direkt spielbereit. Bei einer Moderation ist das anders – ich muss flexibel zwischen Musizieren und Sprechen wechseln können.

Chiara Martens, Foto: (c) MHL

“Das Kammermusikfest „Frische Brise“ hat drei Konzertteile um 17 Uhr, 19 Uhr und 21 Uhr, die am Samstag, 22. November im Großen Saal der MHL stattfinden. Karten sind für 14 und 19 Euro, ermäßigt 8 und 12 Euro, unter www.mh-luebeck.de erhältlich und gelten für alle drei Teile. Restkarten gibt es an der Abendkasse.



