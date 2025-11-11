Unter dem Motto „Warten auf den Tunnel“ lädt die Musikhochschule Lübeck (MHL) am Freitag, 14. November zu einem besonderen deutsch-dänischen Konzertabend ein. Das dänische Ensemble Storstrøm und Studierende der MHL präsentieren gemeinsam die Ergebnisse eines Kammermusikprojektes, das musikalische Bewegungen und Begegnungen entlang der „Vogelfluglinie“ ermöglichen und den Bau der Fehmarnbeltquerung in kulturellem Kontext widerspiegeln soll.

Im November gehen fünf Studierende der MHL mit dem auf der Insel Lolland ansässigen Ensemble Storstrøm zusammen auf „Vogelflugtournee“, um gemeinsam Kammermusik deutscher und dänischer Komponisten zu erarbeiten und auf die Bühne zu bringen. Die 13 Musikerinnen und Musiker kommen am 14. November nach Lübeck und stellen ab 20 Uhr im Kammermusiksaal ihre Arbeitsergebnisse vor.

Vom Quintett bis zum Oktett sind dabei reizvolle Besetzungen mit Streichern, Bläsern, Klavier und Harfe zu hören. Unter anderem erklingen Quintette von Nielsen und Beethoven, ein Präludium von Buxtehude für Ensemble arrangiert, eine Oktettfassung der zwei Fantasiestücke op. 2 von Carl Nielsen sowie ein Ausschnitt aus der „Musik für Sieben Saiteninstrumente“ op. 16 von Rudi Stephan. Mit der Komposition „Koaxiale Orbits“, die der 1984 geborene MHL-Absolvent Payman Mansouri eigens für diesen Anlass geschrieben hat, steht sogar eine Uraufführung auf dem facettenreichen Programm. Mit hin- und hergehenden Klangmassen symbolisiert der junge Komponist die Bewegungen auf dem neuen Weg zwischen Dänemark und Deutschland. Mitwirkende sind neben dem achtköpfigen Ensemble Storstrøm fünf Studierende der MHL: Daniele Dalpiaz (Violine), Kirill Volkov (Viola), Luis Zerpa (Kontrabass), Jesús Colmenárez (Oboe) und Yukino Ebisu (Horn).

'Warten auf den Tunnel' - Ensemble Storstrøm (in schwarz) mit MHL-Studierenden, Foto: (c) Maximilian Busch

Für die jungen Musikerinnen und Musiker bietet die Zusammenarbeit mit dem Ensemble Storstrøm eine spannende Herausforderung im Rahmen ihrer Ausbildung, in der von jeher ein Fokus auf der Kammermusikarbeit liegt. Prof. Heime Müller, der das Projekt zusammen mit Maj Kullberg aus Dänemark leitet und den Fachbereich Kammermusik an der MHL betreut: „Unsere Studierenden bekommen in diesem Projekt die Gelegenheit, mit Kammermusikprofis zusammenzuarbeiten. Das ist vergleichbar mit Orchesterakademien, die sehr wichtig für die Ausbildung sind und von allen Studierenden irgendwann durchlaufen werden. Ich finde es großartig, dass wir hier für unsere Studierenden eine ‚Kammermusik-Akademie‘ anbieten können.“

Das Ensemble Storstrøm wird von den vier im „Kulturstrømmen“ zusammengeschlossenen Gemeinden Guldborgsund, Lolland, Næstved und Faxe getragen und ist eines von fünf „Basisensembles“, die die Dänische Staatliche Kulturstiftung fördert. Es spielt rund 100 klassische Konzerte im Jahr mit einem breiten Repertoire.

Auch im Publikum sollen deutsch-dänische Begegnungen ermöglicht werden: Der Freundeskreis des Ensemble Storstrøm, bestehend aus rund 250 Musikliebhaberinnen und -liebhabern, wird zu den Konzerten in Lübeck und Eutin anreisen. Die bekannte dänische Rundfunkmoderatorin Rie Koch gibt vor dem Konzert um 19.30 Uhr im Kammermusiksaal eine Einführung mit dem Titel „Das Goldene Zeitalter in Dänemark mit deutschem Widerhall“.

Warten auf den Tunnel, Foto: (c) Maximilian Busch

Weitere Konzerte entlang der Vogelfluglinie gab es Anfang November in Maribo, Haslev, Næstved, im Kunstmuseum KUMUS und in Burg auf Fehmarn. Weitere Konzerte erklingen in Eutin (Opernscheune der Eutiner Festspiele am Do, 13. November, 20 Uhr), in Hamburg (Saselhaus am Sa, 15. November, 19 Uhr) und in Oldenburg in Holstein (St. Johannis-Kirche am So, 16. November, 16 Uhr). Außerdem stehen drei Schulkonzerte, ein Musikgottesdienst und ein Konzert für Mitarbeitende beim Tunnelbau am Fehmarnbelt auf dem Tourneeplan. Eine Fortsetzung der Konzertreihe im Raum Kopenhagen sowie im Kreis Stormarn ist für Anfang Februar geplant.

Das musikalische Gemeinschaftsprojekt „Warten auf den Tunnel: Musikalische Bewegungen und Begegnungen“ wird gefördert durch Interreg Deutschland-Danmark und die Europäische Union, die Sparkassen-Stiftung Holstein, die Kurt-Werner und Anneliese Mellingen Stiftung sowie die Dräger-Stiftung.

Karten für das Konzert sind unter www.mh-luebeck.de für 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) erhältlich, Restkarten gibt es an der Abendkasse.