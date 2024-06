4. HanseKulturFestival 2024 - KOLK 17 ist mit eigener Bühne dabei

Bereits zum zweiten Mal wird KOLK 17 auf dem HanseKulturFestival Lübecker:innen und Besucher:innen mitnehmen in die Welt des Figurentheaters mit allen seinen Facetten. Diesmal wird KOLK 17 in der oberen Beckergrube eine der vier Hauptbühnen stellen und ein Programm bei freiem Eintritt anbieten, das für Groß und Klein einiges bietet.

Auch die Kreativität der Festivalgäste ist gefragt, so bauen wir zusammen mit allen Interessierten spielbare Figuren aus dem KOLK 17-Baustellenmüll. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir sind gespannt, was für Figuren entstehen werden. Die Figuren können Handpuppen, Marionetten oder Stabfiguren werden, ganz wie es der jeweilige Erbauer wünscht. Die Lübecker Künstlerin Merle Piroli unterstützt alle Interessierten beim Bau der Figuren: „Ich bin begeistert, dieses Upcycling-Projekt umsetzen zu können und freue mich, dass auf diese Weise jeder Besucher die Chance hat, ein Stück von KOLK 17 mit nach Hause zu nehmen“, schwärmt sie.

Foto: (c) Merle Piroli



„Unser Ziel ist es, die Faszination der Figuren wirken zu lassen, einmal durch das Spiel auf und vor der Bühne, aber auch durch das Erschaffen eigener Figuren“, ergänzt Stephan Schlafke, Figurentheater-Direktor. Das Bühnenprogramm ist ein bunter Mix aus Figurentheater, Schauspiel, Artistik und Musik. Insgesamt 21 Auftritte wird es an den drei Tagen zu erleben geben. Es wird Kinderstücke aber auch Programm für Familien und Erwachsene geben, so bunt und vielfältig wie unsere Stadt ist eben auch das Figurentheater.

Wir freuen uns auf drei Tage, an denen wir Kultur, Stadt und uns alle feiern können!

Das ganze Programm der KOLK17-Bühne in der Beckergrube zum Download



Ort: KOLK 17-Bühne, Obere Beckergrube - Höhe Beckergrube 55