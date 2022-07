Purer Genuss – und das für alle Sinne – ist das Erfolgsrezept des Duckstein-Festivals. Vom 5. bis 14. August schlägt das stilvolle Open-Air Festival unter dem Motto "Kunst, Kultur & Kulinarisches" wieder seine Zelte am Traveufer auf.

Lübeck und Lübeck-Tourist*innen erwarten 10 Tage voller stimmungsvoller Live-Musik zum Aufhorchen, herausragende künstlerische Darbietungen, extravagantes Design und dazu kulinarische Genüsse auf hohem Niveau – unter freiem Himmel. Erstmals wird es einen Festivalpass für die Besucher geben, der 10 Tage lang gültig ist.

Das Herzstück ist nach wie vor die Live-Musik auf der schwimmenden Trave-Bühne. Auch ein Wiedersehen mit den internationalen Straßentheater-Acts wird wieder möglich, weil die Eventfläche genauso groß sein wird wie vor Corona.

Der neue Festivalpass ist für 15 EUR erhältlich und ermöglicht der Besitzerin oder dem Besitzer die Teilnahme am Festival an allen 10 Festivaltagen. Die Besucherzahl ist dieses Jahr nicht begrenzt, das Tagesticket kostet wie gehabt 10 EUR. Restkarten wird es an der Abendkasse geben. „Wir wollen mit diesem Festivalpass noch stärker die Stammkunden und Festival-Liebhaber ansprechen, die mehr als einmal kommen“, so Festivalleiter Benjamin Dostal.

Die beliebten kulinarischen Klassiker – wie z.B. syrische, indische, italienische oder französische Küche – sind schon fest gebucht. Weitere Streetfood- und Festivalküchen kommen dazu, z.B. der Pecados Food Truck mit leckeren Empanadas. Duckstein als Festival-Sponsor liefert das obergärige, rotblonde Lieblingsbier, auf das sich die Lübecker*innen so freuen.

Auch dieses Jahr wird das Gelände mit bequemen Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Im vergangenen Jahr wurden neue Sitzinseln geschaffen, die es auch in diesem Jahr geben wird. Auch das Shoppingerlebnis kommt nicht zu kurz. Besucher*innen dürfen sich auf ein erweitertes Angebot an Kunsthandwerk, Accessoires, hochwertigen Schmuck, Arts & Crafts freuen.

Die Veranstaltungszeiten sind wie folgt:

Mo-Do 18-23 Uhr / Fr 18-24 Uhr / Sa 16-24 Uhr / So 14-22 Uhr

Das ausführliche Programm sowie Tickets unter www.ducksteinfestival.de.

Fotos: (c) bergmanngruppe.de/ Thomas Panzau