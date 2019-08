Die Stadt Bad Schwartau veranstaltet am 16. bis 18. August ein großes Familienfestival mit über 30 Livebands auf 2 Bühnen und einem vielseitigen Programm.

Anzeige

30 Bands spielen auf zwei Bühnen: Die Hamburger Allstar-Band Klaus Schulz und der Käptn Kaos Club, Projekt Caramba, AtomicPlayboys, Tasty Grain, Glory Row, Thirstday, Ages, Scoville Drive, vier Gewinner des Hamburger Oxmox Bandcontestes, präsentiert vom Hamburger Stadtmagazin Oxmox: Arrested, B104, Fool´s Paradise, Frollein Motte alias beigund viele weitere Nachwuchsbands.

Zusätzlich gibt es weit über 30 Attraktionen: Sechs Vereins- und Firmen-Darbietungen, fünf Zaubershows, zwei davon vom Dt. Vizemeister für Zauberei Julian Button, vier Walking-Acts, 12 Geschichten-Märchenshows im eigenen Zelt, sechs Kinder-Ritterturniere mit Verkleiden. Vereine, Firmen und Verbände sind mit ihren Infoständen mit vielen interessanten Angeboten wie Karateshow, Glücksrad, Bällebad oder Schach dabei. Begleitet wird das musikalische Angebot mit einem hochwertigen breiten Angebot an kulinarischen Speisen und Getränken und der Präsentation von Vereinen, Verbänden und anderen Interessierten.

Die gastronomischen Preise werden, da diese überwiegend von Vereinen verkauft werden, sehr moderat sein, z.B. Bierpreise einheitlich 0,3 Bier - 2,50 Euro, Softgetränke bis zu 1,50 Euro.



Darüber hinaus bietet das Familienfest viele (kostenfreie) Angebote für Kinder: Hüpfburgen, Geschicklichkeitsspiele, Kinderschminken, Laserschießen, Bälleburg, Kletterturm, Sprungturm (aus 4m Höhe), Kinderquad und Trike-fahren und vieles weitere mehr. Das Angebot wird von Schaustellern (kostenpflichtig) ergänzt: Karussells, Dosenwerfen, Entenangeln, etc.

Am Sonntag findet ein Gottesdienst -Open Air- auf dem Marktplatz statt.

Auch wird wieder ein großer Familienflohmarkt am 18.8.2019 in der Lübecker Straße stattfinden und am 17.8.2019 wird in der Lübecker Straße ein großer Familiencup mit sieben Sportspielen ausgetragen. Gesucht wird die „fitteste“ Familie auf dem Stadtfest: u.a. mit Dosenstapeln, Zielwerfen und Bierkistenstapeln.

Termin: Freitag, 16. August, Samstag, 17. August und Sonntag, 18. August 2019

Ort: Marktplatz und Europaplatz in Bad Schwartau

Weitere Informationen und das vollständige Programm mit dem genauen Zeitplan unter www.stadtfest-bad-schwartau.de und auf www.facebook.com/BadSchwartau.de