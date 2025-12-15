Rock Around The Holstentor – "Rockin´ Roncalli" in der Weihnachtsstadt Lübeck

Erstmals kommt Bernhard Pauls Weihnachtscircus nach Lübeck. Das Zirkuszelt strahlt mit den Salzspeichern und dem rot leuchtenden Holstentor um die Wette. Die erwartungsfrohen Gäste strömen beschwingt mit den ersten Klängen der Rockband ins Zelt und füllen es bis auf den letzten Platz.

Der legendäre Zirkuspatron Bernhard Paul eröffnet die Vorstellung gemeinsam mit dem Lübecker Bürgermeister Jan Lindenau und stellt klar, dass es allein den Überredungskünsten des Bürgermeisters zu verdanken sei, seinen Weihnachtszirkus neben anderen Städten auch nach Lübeck zu bringen. Lindenau bedankt sich mit Marzipan und gibt dem Meister auf, es diesmal redlich zu teilen und es nicht wieder wie beim letzten Mal ganz allein aufzuessen.

Bürgermeister Jan Lindenau überreicht Zirkuspatron Bernhard Paul Lübecker Marzipan, Foto: (c) Thomas Schmitt-Schech

Der Titel mit Rockin´und die zahlreichen Ankündigungen versprechen eine besondere Show, in der neben Artistik, Tanz und Clownerie vor allem Rockmusik geboten werden soll. So baut sich die klassische Rockband nach der fetzigen Begrüßung direkt am Artisteneingang der Manege auf, bestens vorbereitet auf rockig arrangierte englische Weihnachtslieder sowie andere Rockklassiker der 1960er bis 1990er Jahre. Max Buskohl ist der Zirkusdirektor im typischen Reitmeisterdress: weiße Pumphose, schwarze Stiefel, roter Rock und schwarzer Zylinder. Er leitet die Rock-Formation, durchschreitet mit Gesang und E-Gitarre immer wieder die Manege und performt mit seiner Band durchgehend live etliche Klassiker sowie rockige Weihnachtsstücke. Die Band führt mit jeweils passenden Stücken durch das gesamte Programm.

Die künstlerische Verantwortung für diesen Weihnachtscircus trägt in diesem Jahr der Sohn Adrian Paul-Roncalli. Von ihm stammt das Showkonzept. Er selbst bringt sich auch mit einer atemberaubenden Rollschuhnummer ein. Gemeinsam mit Uliana Khavrona tanzt er auf Rollschuhen halsbrecherische Figuren in höchster Geschwindigkeit und schleudert seine Partnerin auf kleinstem Kreis spektakulär um sich herum. Das Zusammenspiel gelingt zur Erleichterung des Publikums perfekt.

Lili Paul-Roncalli auf dem weißen Flügel, Foto: (c) Thomas Schmitt-Schech

Als weiteres Familienmitglied tritt die weltweit berühmte Lili Paul-Roncalli mit ihrer Schlangen-Kontorsion auf. Sie bietet mit ihren bekannt spektakulären Körperverdrehungen eine besondere Darbietung, hier auf einem weißen Flügel zu rockigem Pianospiel. Begleitet und unterstützt wird sie von einem Weltklassetänzer, der nach den Eingangsworten von Bernhard Paul auch zusammen mit Lady Gaga auftritt.

Kunstturnerische Auftritte hoch oben im Zelt wechseln sich mit Akrobatik über und unter dem Reck, gesprungen von einer Wippe sowie anderen Kunststücken ab. Die Artisten sind mit viel Spaß dabei und bringen ihre Nummern gekonnt in Einklang zur Musik. Die leichtbekleidete Hula-Hoop-Tänzerin lässt die Ringe synchron zu Gitarrenklängen kreisen, im spannenden Drahtseil-Act oder bei Flugnummern aus der Schaukel passt sich die Musik den gelingenden Momenten an.

Foto: (c) Thomas Schmitt-Schech

Nicht fehlen dürfen die Clown-Einlagen. Sie treten in den Umbauphasen auf, diesmal unter dem Motto "Concerto Classico". In amüsant unterhaltsamer Weise werfen sich der große und kleine Clown die Bälle zu, schlussendlich im wahrsten Sinne des Wortes mit einer Nebelkanone. Auch Tänzerinnen in kunstvollen Kostümen lockern die kleinen Pausen auf, untermalt von rockigen Weihnachtsklassikern. Ein veritables Tier aus Pappmaché ist auch dabei, ein Nilpferd.

Zum krönenden Abschied singt Max Buskohl, allein mit seiner Gitarre auf einem Sofa sitzend (siehe Titelfoto), die besonders anrührende Version von John Lennons "Happy Christmas" mit der Lennon/Ono Erweiterung "War is Over", ein alle Künstler und Gäste verbindender Weihnachtswunsch.

Hildegard Przybyla Rechtsanwältin, lebt in Ostholstein. Schreibt seit 2010 für "unser Lübeck". Schwerpunkte: Gesellschaftliches Leben in und um Lübeck, Konzerte und Theater.









Fotos: (c) Thomas Schmitt-Schech