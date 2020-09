„Corona, Du schaffst mich nicht!“

Kaum hatte mein Sohn das in Travemünde gelesen,'

sagte er: „Das spricht Dir ganz aus dem Wesen.“

Und als er begann, mich dort abzulichten,

entstand mein Wunsch, mehr zu berichten.

Nach Travemünde fahr´n wir, um Sauerstoff zu tanken;

denn zu Hause entstehen oft dunkle Gedanken;

Maske und Abstand werden dabei nicht vergessen –

wir genießen das Meer und vitaminreiches Essen.

Mein Credo: „Das halbe Leben ist Bewegung“,

hält die doch den Geist und den Körper in Schwung.

Dazu viel trinken: Brunnen und frische Säfte...

denn das stärkt Nieren und Abwehrkräfte!

Die Zeit erweckt in mir viele Erinnerungen

an den zweiten Weltkrieg und seine Entbehrungen:

Die Menschen verloren ihr Leben in aller Welt,

ihr Hab und ihr Gut, ihr Haus, Hof und Geld.

Wir brauchten damals viel Kreativität;

auch heut ist´s dafür bestimmt nicht zu spät:

Ich strickte aus Zuckersackgarn Kleidungsstücke -

mein Mann füllte damit die Einkommenslücke.

Nach Kriegsende ging neue Währung ins Land:

Als Vorschuss gab´s 60 D-Mark auf die Hand.

Wie Phönix aus der Asche gab´s wieder jede Ware.

Ich hoffe, Corona währt nicht auch für 4 Jahre…

Erna König (97) in Travemünde, Foto: Jens König