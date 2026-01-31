Zum Abschluss des Wintersemesters geht der MHL-Kammerchor auf eine kleine Konzerttournee: Drei Kirchenkonzerte gibt es am 31. Januar in St. Johannis (Hamburg), am 1. Februar um 17 Uhr in der Marienkirche (Bad Segeberg) sowie am 3. Februar in St. Aegidien (Lübeck). Unter Leitung von Professor Johannes Knecht stehen mit vier- und achtstimmiger Chormusik Höhepunkte der deutschen Romantik auf dem Programm.

Unter dem Motto „Komm, heiliger Geist“ singen über 30 MHL-Studierende Werke von Brahms, Rheinberger, Reger und Schönberg, die den Bogen aufspannen zwischen Tradition und Innovation in der Romantik. Die Motette „Warum ist das Licht gegeben“ von Johannes Brahms steht zusammen mit Josef Gabriel Rheinbergers „Kyrie“ aus dem Cantus Missae für die überlieferte Tradition der Romantik. Dagegen loten Georg Schumanns „Komm heil’ger Geist“ und Arnold Schönbergs achtstimmiges „Friede auf Erden“ neue Grenzen der Tonalität und Harmonik aus und fordern den Chor zum Äußersten.

„Es ist vielleicht einzigartig mitzuerleben, mit welcher Passion die jungen Musikerinnen und Musiker sich an die extrem anspruchsvollen Motetten von Brahms, Reger und Schönberg wagen. Ich kann da nur staunen“, so Johannes Knecht, Professor für Chorleitung an der MHL, über seine jungen Sängerinnen und Sänger aus allen Studiengängen, mit denen er in jedem Semester anspruchsvolle Chormusik erarbeitet. „Die Werke in unserem Konzert kreisen um existenzielle Erfahrungen. Angesichts menschlicher Zerstörungswut wird der Ruf nach weltweitem Frieden immer lauter. Wir haben unser Konzert deshalb „Komm, heiliger Geist“ genannt. Wer könnte uns sonst retten?“, fragt Johannes Knecht. Ein Klang in strahlendem D-Dur lässt in der Schönberg-Motette zum Schluss zugleich Hoffnung und Bitte aufleuchten: „Friede auf Erden“.

Ein homogener Chorklang und eine ausdrucksstarke Interpretation sind das Ziel der vokalen Ausbildung an der MHL. Das ist in diesem Konzert nachzuhören, das gleich in drei Kirchen der Region erklingt: am Samstag, 31. Januar um 18 Uhr in St. Johannis (Hamburg Eppendorf), am Sonntag, 1. Februar um 17 Uhr in der Marienkirche (Bad Segeberg) sowie Dienstag, 3. Februar um 19 Uhr in St. Aegidien (Lübeck). Der Eintritt in allen drei Kirchen ist frei.