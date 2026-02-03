Traditionell beschließt der Bereich Popularmusik der Musikhochschule Lübeck (MHL) mit großem Aufgebot das Wintersemester: Am Samstag, 7. Februar und am Sonntag, 8. Februar präsentieren Solisten und acht Ensembles mit über 60 Studierenden aus verschiedenen Studiengängen zwei mitreißende Werkstattkonzerte unter Projektleitung von Prof. Bernd Ruf.

Am Samstag, 7. Februar um 19.30 Uhr kommen Stücke aus Rock, Funk, Pop und Jazz sowie brasilianische Musik auf die Bühne im Großen Konzertsaal. Die MHL-Rockband, Jazzensembles, die PopGroup und das Ensemble „Projeto do Samba“ präsentieren ihre volltönenden Sounds unter Leitung von Susanne Vogel, Prof. Michael Pabst-Krueger, Oliver Sonntag, Stefan Kuchel und Patrick Farrant. Drei Jazzensembles umspannen 90 Jahre Jazzgeschichte vom „Saint Louis Blues March“ bis zum epischen „Mare Nostrum“ von Paolo Fresu. Die Rock- und Popensembles laden ein zum Gipfeltreffen großer Namen mit Songs von Stevie Wonder, Michael Jackson, Ed Sheeran, ABBA und Adele. Aber auch Unbekanntes wartet auf Entdeckung wie Musik der in den USA etablierten, in Europa noch als Geheimtipp gehandelten Band „Lawrence“ oder ein eigener Song der MHL-Studentin Mariia Davydenko.

Am Sonntag, 8. Februar um 17 Uhr wird es in der Musical-Song Werkstatt emotional, wenn rund 30 Studierende solistisch und mit dem MHL-PopsChor und den MHL-PopsSingers ihre Lieblings-Songs aus bekannten Musicals singen, die sie mit Unterstützung der beiden Gastdozierenden Anke Sieloff und Klaus Wilhelm erarbeitet haben: Es erklingen Songs aus Musical-Klassikern, die große Gefühle versprechen wie „Anything Goes“ und „Mary Poppins“, aus gesellschaftskritischen Musicals wie „Hair“ und „Cabaret“, aus Lloyd Webbers Hit „Jesus Christ Superstar“. Außerdem sind Songs aus „Elisabeth“, „Rebecca“ und „Mozart“ von Silvester Levay zu hören, der derzeit meistgespielte deutsche Musical-Komponist. Ausschnitte aus den Publikums-Favoriten „Les Misérables“ und „Wicked“ fehlen genau so wenig wie aus dem preisgekrönten US-Rap-Musical „Hamilton“, das auch in Deutschland zum Überraschungserfolg wurde.

Auf ihren großen Auftritt haben sich die Studierenden mithilfe zweier Musical-Spezialisten vorbereitet: Klaus Wilhelm hat während seiner vierzigjährigen Tätigkeit alle großen deutschen Musical-Premieren dirigiert, seit „Cats“ in den 1980er-Jahren den Siegeszug des Musicals hierzulande einleitete. Anke Sieloff gewann schon als 19-Jährige den Bundeswettbewerb Musical-Gesang. Sie wurde mit weiteren Musical- und Opernpreisen ausgezeichnet und ist seit vielen Jahren als Solistin am Gelsenkirchener Musiktheater im Revier engagiert, wo sie sowohl in klassischen Opernpartien als auch in Musicals auf der Bühne steht.

Wer einen Eindruck von der Vielseitigkeit der Lübecker Ausbildung gewinnen möchte, zu der im sogenannten „Lübecker Modell“ auch die Popularmusik für alle Studiengänge gehört, findet in diesen beiden Konzerten eine gute Gelegenheit. Karten sind online unter www.mh-luebeck.de für 14 und 19 Euro (ermäßigt 8 und 12 Euro) erhältlich, Restkarten gibt es an der Tageskasse.